În Seini se construieşte un bloc pentru profesori

ANL va construi în oraşul Seini un bloc destinat celor din învăţământ. Astfel, dascălii sau personalul contractual din instituţiile educaţionale, care nu au o locuinţă, vor avea posibilitatea să primească una, în chirie, de la stat. În acest moment, proiectul se află în faza de licitaţie publică, prin care se va desemna un câştigător ce va realiza blocul.

În Seini mai există încă două blocuri ANL, unul dintre ele contorizat individual, dar care sunt ocupate în totalitate. Cererile pentru o locuinţă însă depăşesc oferta actuală. Gabriela Tulbure, primarul Seiniului, ne-a spus: „Avem două blocuri ANL, care au beneficiat de izolare în momentul în care au fost construite. În acest moment, toate apartamentele din ele sunt ocupate. De asemenea mai avem un număr destul de mare de cereri pentru o locuinţă. Mai mult, suntem în proces de licitaţie pentru un alt bloc, de 11 apartamente, care va fi pe strada Sportului nr.2. Primăria oraşului Seini, prin hotărâre de Consiliu Local, a predat acest teren Agenţiei Naţionale de Locuinţe (ANL), unde este în derulare licitaţia pentru execuţie, urmând ca şi aici, de îndată ce achiziţia publică va fi încheiată, să se semneze un contract de începere a lucrărilor. Noi ne-am luat angajamentul, după ce am predat terenul pe care se va construi noul bloc, că vom realiza canalizarea şi infrastructura pe verticală urmând ca, de îndată ce lucrările vor demara, să ne ocupăm de asta. Acest bloc va fi destinat specialiştilor în învăţământ”.

Patru blocuri din oraş, reabilitate termic

Administraţia locală are un alt proiect în derulare, de izolare termică a câtorva imobile din oraş: „Patru blocuri din Seini vor fi anvelopate pe fonduri europene. Este vorba despre imobile din centru, respectiv Piaţa Unirii 24, Cuza Vodă 1, 3 şi 5. Acestea sunt clădirile pentru care au semnat locatarii că doresc să cofinanţeze investiţia. După cum ştiţi, şi beneficiarii au un procent de participare la investiţie. Aceste blocuri sunt şi cele care au înfiinţată asociaţie de locatari, ca să se poată derula proiectul prin asociaţie şi primărie. Partea de cofinanţare a cetăţenilor este variabilă, se poate întinde pe parcursul a şapte ani de la momentul în care încep lucrările. Suma exactă pe care ar trebui să o plătească ei nu o putem cunoaşte până când nu se va atribui proiectul şi o să avem o valoare totală. În acest moment, suntem cu etapa de licitaţie publică pe final. Am înţeles că am putea şti câştigătorul cam într-o lună de zile. Suma totală pe care o avem la dispoziţie pentru acest proiect este de 3 milioane euro. În oraşul Seini, există 11 blocuri de toate, însă o parte dintre ele sunt cu regim de înălţime p+1, care nu intră în categoria celor ce pot fi izolate pe fonduri europene”, a mai precizat Gabriela Tulbure.