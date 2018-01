18 aprilie, alegerile pentru preşedinţia FRF

• Băimăreanul Cristian Balaj, posibil candidat •

Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal a stabilit ca alegerile pentru preşedinţia FRF să aibă loc în cadrul Adunării Generale din 18 aprilie, a anunţat, preşedintele Răzvan Burleanu într-o conferinţă de presă.

„Alegerile pentru preşedinţia FRF vor avea loc la 18 aprilie. În 2005, în 2010 şi în 2014 data alegerilor a fost anunţată cu 30 de zile înainte, azi (n.r. – vineri) însă anunţăm cu 90 de zile înainte astfel încît oricare dintre posibilii candidaţi să îşi poată face campanie. Decizia s-a luat în unanimitate, chiar dacă această propunere nu era pe ordinea de zi a Comitetului Executiv. În precedentele mele intervenţii spuneam că îmi doresc să avem alegerile în luna mai, dar avem o prevedere conform căreia pînă la sfîrşitul lunii aprilie trebuie să depunem toate situaţiile financiare. Aşa că am fi fost obligaţi să organizăm 2 alegeri. Am decis însă că e mai bine să le organizăm în acelaşi timp”, a spus Burleanu.

Conform Statutului FRF, termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură este cu 15 zile înainte de data alegerilor.

Răzvan Burleanu conduce Federaţia Română de Fotbal din 5 martie 2014, atunci cînd a cîştigat alegerile pentru preşedinţie în dauna celorlalţi trei candidaţi: Vasile Avram, Gheorghe Chivorchian şi Sorin Răducanu.

La alegerile din acest an se vehiculează că se va înscrie şi fostul arbitru internaţional, băimăreanul Cristian Balaj, acesta nefăcînd un anunţ oficial în acest sens. Cristi Balaj a lăsat să se înţeleagă, totuşi, că există premisele unei participări în cursa pentru preşedinţia Federaţiei Române de Fotbal, dar decizia băimăreanului va fi comunicată în perioada imediat următoare.