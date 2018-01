Preşedintele PSD Maramureş cere conducerii centrale convocarea de urgenţă a unui CEx

Gabriel Zetea, preşedintele PSD Maramureş, are un mesaj tranşant către liderii centrali ai PSD: ”Aşa nu se mai poate!”. Acesta solicită, alături de alţi preşedinţi ai organizaţiilor PSD din ţară, ca la Bucureşti să fie convocat de urgenţă un CEx, care să pună la aceeaşi masă liderii din partid, cu opinii diferite, iar prin dialog să ajungă la un consens, deoarece divergenţele din spaţiul public între reprezentanţii la vârf ai PSD, pun în pericol stabilitatea României, dar şi rezultate bune obţinute prin muncă susţinută, în anul 2017.

”Am văzut ieri şi azi mesajele transmise de către colegii mei, preşedinţi ai organizaţiilor judeţene PSD din întreaga ţară, în ceea ce priveşte convocarea urgentă a unei şedinţe a CEx PSD la Bucureşti, pentru săptămâna viitoare şi mă alătur şi eu acestui mesaj către conducerea PSD.

PSD îşi pierde în aceste zile una dintre cele mai apreciate calităţi de către români: coerenţa unei bune guvernări, prin deteriorarea calităţii mesajului public. Am fost votaţi în 2016 masiv de către electoratul românesc pentru că oamenii au crezut că doar PSD poate redresa, printr-o guvernare stabilă şi coerentă, economia României şi că doar PSD poate asigura un trai mai bun românilor.

Azi, divergenţele apărute în spaţiul public între diferiţi lideri ai PSD la nivel centra, pun în pericol rezultatele obţinute prin multă muncă în anul 2017. Am promis românilor şcoli şi spitale, nu scandal, am promis venituri mai mari pentru fiecare cetăţean, nu instabilitate, am promis o Românie în care oamenii se întorc acasă pentru a sărbători împreună Centenarul Marii Uniri!

Pentru toate aceste lucruri este nevoie URGENT ca CEx al PSD să pună la aceeaşi masă liderii PSD cu viziuni diferite şi să le transmitem că aşa nu se mai poate! Sper ca toţi să avem înţelepciunea să lăsăm orgoliile personale acasă şi să ne vedem în continuare de munca pentru care am fost votaţi de către români!”, a declarat preşedintele PSD Maramureş, Gabriel Zetea. (a.b.m.)