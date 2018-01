Scrisoarea lui Viktor

Cetăţenii români de etnie maghiară primesc periodic scrisori de la prim-ministrul ţării vecine, în care liderul partidului conservator Fidesz îşi face campanie electorală pe banii statului ungar. De cîteva ori pe an, Viktor Orban vine personal în Transilvania (Ardeal) şi îi încurajează pe cei 1,5 milioane de maghiari să fie uniţi în jurul bisericilor, şcolilor şi al politicienilor de etnie. Dacă maghiarii îl vor vota pentru al treilea mandat de 4 ani, efectele vor fi: exacerbarea etnicismului şi a închiderii faţă de principiile europene. Nu ne convine să avem un astfel de vecin!

Viktor Orban, 55 de ani, duce o politică naţionalistă („există viaţă şi în afara Europei”), pe care o continuă susţinut de unguri şi de statele din Grupul de la Vişegrad. Pe emigranţii arabi, îi consideră „invadatori musulmani”. Situaţia nu este unică în Europa, şi partidele extremiste din Occident au cîştigat voturi din xenofobie, fără însă să ajungă la putere. Societatea occidentală civilizată, spre care tindem, s-a creat şi prin această deschidere spre forţa de muncă din ţările mai slab dezvoltate, după modelul SUA, uniune de state formate exclusiv din emigranţi de diferite rase, religii, culturi. În SUA, sînt 2 milioane de unguri şi români, Europa de Vest a atras alte milioane de români şi maghiari, cărora statele gazdă le asigură drepturi similare, pe principiile de libertate şi nediscriminare.

Ungaria lui Viktor Orban ar primi arabi creştini, nu şi musulmani, care ar crea „o societate paralelă”, spre paguba autohtonilor. Însă statele occidentale s-au separat de culte, iar cetăţeanul modern are libertate de credinţă. De aici pleacă fisura, din teamă iraţională pentru viitor: naţiunea este în pericol şi politicienii care întreţin tema primesc voturi! Privind în istorie, ungurii au migrat din Asia, s-au creştinat prin decizie politică şi s-au divizat în patru culte. Transformarea Europei într-un continent musulman nu este o ameninţare reală – avem turci şi tătari în Dobrogea care convieţuiesc cu românii de sute de ani! Nu mai vorbim de ţigani, ucraineni, ruşi, sîrbi, bulgari, saşi, secui maghiarizaţi, evrei…

Viktor Orban îşi bazează politica pe alimentarea fricilor etnice. Noi am trăit sub maghiari cînd se practica asimilarea începînd de la caligrafierea numelui în certificatul de naştere. Acum, cînd statele şi UE apără democraţia, maghiarii din România nu se află în vreun pericol. Ba chiar se practică o discriminare pozitivă, de pildă în Baia Mare se formează clase din 7 elevi maghiari, deşi norma este 25. Statul român se confruntă cu fenomenul urît de discriminare a românilor din Covasna şi Harghita!

Maghiarii din România sînt precum mielul care suge la două oi, primesc drepturi de la statul român şi în plus sînt ajutaţi de statul ungar, care alocă anual circa 100 de milioane de euro pentru a susţine bisericile, şcolile, partidele, ziarele, asociaţiile şi cluburile maghiarilor. Bugetul Ungariei face acest efort – precum statul român pentru Republica Moldova -, dar e păcat că Viktor Orban îi asmute pe „conaţionalii” cu două cetăţenii să fie intoleranţi, naţionalişti, xenofobi, să ceară autonomia pe criterii etnice şi separarea cît mai decisă de români, considerînd că „multiculturalismul este o iluzie”. Noroc că majoritatea nu fac aşa ceva!

Vin alegerile din aprilie 2018 şi partidul Fidesz (loialitate), fondat în 1988 de Viktor Orban, speră să cîştige din nou 2/3 din voturi. Ungurii susţin politica sa revanşardă, fiind încă supăraţi că Ungaria a fost împărţită în 1920 în 5. N-ar trebui, deoarece tratatul de pace de la Trianon ar fi trebuit să pună graniţa cu România pe rîul Tisa. Ungaria a luptat în tabăra tiraniei şi în al Doilea Război Mondial, iar acum riscă să se plaseze din nou în opoziţie cu democraţia occidentală şi să se închidă prin apropierea de autoritarismul rusesc, de care tocmai ne-am despărţit în 1989. Aşa că preferaţi partidele democratice, proeuropene!