Serviciu de evidenţă a populaţiei în Cicîrlău

Administraţia locală din Cicîrlău înfiinţează Serviciul de evidenţă a populaţiei în comună. În acest moment, se lucrează la clădirea care va adăposti noua entitate şi care este practic vechea şcoală din sat. După ce va deveni funcţional, noul serviciu va scuti cetăţenii de drumuri până în Seini, unde trebuie să meargă în prezent.

Investiţia, aproape finalizată, s-a făcut din bugetul local şi a costat către 400.000 de lei, însă merită toţi banii. Asta deoarece în clădire se vor muta şi alte compartimente ale primăriei, inclusiv sediul poliţiei. Sorin Lupşe, primarul comunei Cicîrlău, ne-a explicat: „Am finalizat în proporţie de aproximativ 80% spaţiul reabilitat unde era şcoala veche până acum. În clădire va funcţiona Serviciul de evidenţă a populaţiei, arhiva comunei, inclusiv sediul poliţiei va fi mutat acolo. De asemenea, vom avea în incintă şi o Casă a căsătoriilor. Investiţia este realizată din bugetul local şi a costat circa 380.000 de lei. Clădirea şcolii vechi, practic, s-a reabilitat complet, cu instalaţie electrică, acoperiş, pardoseli, sistem de încălzire, absolut tot. Serviciul de evidenţă a populaţiei va fi nou înfiinţat, că nu am avut. Până acum, localnicii mergeau în Seini pentru orice documente, buletin etc. Când îl vom avea aici, nu vom mai purta oamenii pe drumuri ca să-şi rezolve problemele”. Cetăţenii cu care am stat de vorbă s-au arătat mulţumiţi de faptul că nu vor mai trebui să meargă până în Seini pentru orice document: „Este bine că vom avea aici biroul de evidenţă a populaţiei. Ne va scuti de drumuri inutile la oraş”, a spus doamna Doina B.

Proiect de modernizare şi a sediului primăriei

Pe lângă reabilitarea clădirii în care a funcţionat cândva şcoala, unde va funcţiona de acum înainte Serviciul de evidenţă a populaţiei, administraţia are în plan şi renovarea actualului sediu al primăriei. Această investiţie se va face însă din fonduri europene, nerambursabile, pe Programul Operaţional Regional (POR): „Am depus un proiect şi pe POR, măsura 3.1b, cu clădirea primăriei. Vrem să reabilităm sediul administraţiei locale pe fonduri europene. Dacă reuşim implementarea acestui proiect, atunci vom muta în sediul Serviciului de evidenţă a populaţiei şi angajaţii noştri, până ce renovăm clădirea primăriei”, a mai spus primarul.