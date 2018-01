CS Minaur a cîştigat Baia Mare Winter Cup

Prima ediţie a Baia Mare Winter Cup a fost cîştigată de CS Minaur, formată din jucători pînă în 25 de ani, gruparea antrenată de Raul Fotonea şi Florin Mironescu contabilizînd trei victorii din tot atîtea partide. De asemenea, CS Minaur a primit şi două premii speciale, titlul de cel mai bun jucător, respectiv de cel mai bun portar. Turneul s-a disputat în perioada 12-14 ianuarie în sala sporturilor „Lascăr Pană” şi au mai fost prezente echipele Under 21 ale celor de la Pick Szeged, Ferencvaros TC, respectiv naţionala României Under 21. Rezultatele Baia Mare Winter Cup • Vineri, 12 ianuarie: CS Minaur Baia Mare – Ferencvaros TC 36-25 (19-7); România Under 21 – Pick Szeged 32-23 • Sîmbătă, 13 ianuarie: România Under 21 – Ferencvaros 35-26; CS Minaur Baia Mare – Pick Szeged 40-25 (14-11) • Duminică, 14 ianuarie: CS Minaur Baia Mare – România Under 21 29-23 (15-10); Pick Szeged – Ferencvaros 22-28. • Premii speciale • Cel mai bun jucător: Yurii Pop (CS Minaur Baia Mare); Cel mai bun portar: Alexandru Bucătaru (CS Minaur Baia Mare); Golgheterul competiţiei: Csaba Marton (Ferencvaros TC).

CS Minaur Baia Mare – Ferencvaros FTC 36-25 (19-7)

CS Minaur a dominat partida, mai ales în prima repriză, cînd apărarea pusă în teren de Raul Fotonea a funcţionat perfect, dublată şi de cele 14 parade ale lui Alexandru Bucătaru. Yurii Pop, sărbătoritul zilei (a împlinit 21 de ani), a marcat 4 goluri, alături de el alţi 4 jucători remarcîndu-se prin marcarea a cîte 5 goluri fiecare: Georgel Haiduc, Tudor Botea, Robert Nagy şi Sergiu Makaria. Repriza a doua a fost mult mai echilibrată, oaspeţii marcînd de 18 ori. În final, diferenţa din prima repriză s-a dovedit a fi decisivă pentru băimăreni.

CS Minaur Baia Mare – Pick Szeged 40-25 (14-11)

Băimărenii au cîştigat meciul făcînd spectacol. Robert Nagy a marcat 9 goluri în această întîlnire, desigur şi cu sprijinul consistent al lui Yurii Pop, foarte bun la recuperare şi care a excelat la rîndul lui şi pe faza de atac, alături de Tudor Botea şi Georgel Haiduc. Întreaga echipă a fost însă la înălţime, practicînd un joc frumos savurat de cele cîteva sute de spectatori.

CS Minaur Baia Mare – România U21 29-23 (15-10)

Finala turneului s-a jucat între echipele neînvinse în primele două zile. Meciul a fost echilibrat în prima sa parte, „tineretul” jucînd dur, la limită. În echipa lui Sandu Iacob au evoluat şi băimărenii Călin Căbuţ şi Adrian Dedea, însă contribuţia acestora nu a fost suficientă pentru ca România U21 să pună probleme băimărenilor. Yurii Pop a făcut încă o dată un joc consistent, însă putem spune că toţi jucătorii au avut un apetit de joc deosebit. Minaur s-a desprins decisiv pînă la pauză. În partea a doua Raul Fotonea şi Florin Mironescu au introdus în teren întregul lot, reuşind în cele din urmă să cucerească trofeul.

Azi şi mîine, dublă amicală cu CSM Oradea

Azi, 16 ianuarie şi mîine, 17 ianuarie, CS Minaur Baia Mare va disputa o dublă amicală cu gruparea din liga secundă CSM Oradea, ambele jocuri urmînd a avea loc în sala sporturilor „Lascăr Pană”. Primul meci, cel de azi, va debuta la ora 17.00, iar miercuri, partida dintre cele două va începe la ora 12.00. Însă nu acestea sînt singurele meciuri din săptămîna, asta pentru formaţia din Liga Zimbrilor. Pentru că vineri şi sîmbătă CS Minaur are stabilite alte două jocuri de verificare, cu naţionala Under 21 a României. Vineri, 19 ianuarie, de la ora 17.30, iar sîmbătă, 20 ianuarie, de la ora 12.00, ambele jocuri programate a se desfăşura în sala „Lascăr Pană”.