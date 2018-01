Producţii record la porumb, floarea-soarelui şi rapiţă

Anul trecut, 2017, a fost foarte bun şi pentru judeţul Maramureş în ceea ce priveşte agricultura. Vremea prielnică i-a ajutat pe fermieri, care au obţinut recolte mai mari faţă de anul precedent. Astfel, depăşiri ale productivităţii s-au înregistrat la porumb, floarea-soarelui şi rapiţă.

Nici la celelalte culturi producţia nu a fost de neglijat, condiţiile atmosferice ajutând din plin plantele să se dezvolte. Ing. Virgil Ţânţaş, directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură Maramureş, ne spune: „Suprafeţele recoltate şi producţiile obţinute în 2017 arată după cum urmează: în campania de vară, pentru cerealele semănate în toamna lui 2016, la grâu s-a recoltat o suprafaţă de 3.216 ha, cu o producţie medie pe hectar de 3.801 kg; la triticale de toamnă s-au recoltat 1.794 ha cu o productivitate medie de 3.902 kg/ha; la orz am avut 384 ha, cu 3.307 kg/ha; orzoaica de toamnă a fost cultivată pe 53 ha şi s-a obţinut în medie 2.700 kg/ha. În campania de primăvară, cu orzoaică au fost semănate 255 ha şi am avut o producţie medie de 2.412 kg/ha. Ovăzul de primăvară a fost recoltat de pe 2.748 ha, producţia fiind de 1.833 kg/ha. Referitor la recoltările din toamnă, am avut floarea-soarelui pe o suprafaţă de 1.004 ha şi a fost declarată producţia medie de 2.410 kg/ha; mazărea boabe a fost cultivată pe 39 ha şi s-au obţinut 2.051 kg/ha, în medie; soia s-a cultivat pe 53 ha, cu o productivitate de 1.660 kg; cartofii – 12.479 ha cu 16.000 kg/ha; rapiţa – 92 ha, productivitatea fiind de 2.826 kg/ha; porumb boabe, la care nu s-a încheiat recoltarea, au rămas câteva sute de hectare (400-500) nerecoltate din cauza excesului de umiditate, nu s-a putut intra pe teren, ştiuleţii au rămas neculeşi, dar s-au recoltat 17.125 de hectare, cu o producţie medie de 5.520 kg/ha, ceea ce este peste media ultimilor ani. Deci producţii mai mari la noi în judeţ, faţă de anii anteriori, au fost la porumb, floarea-soarelui şi la rapiţă”.

Suprafeţe mai mari semănate în toamnă

Dacă la capitolul productivitate agricolă judeţul Maramureş a stat bine în 2017, la fel se poate vorbi şi despre suprafaţa însămânţată în campania de toamnă, care e peste cea cultivată cu un an înainte. Astfel, s-a înregistrat o sporire a suprafeţelor însămânţate, la toate culturile: „În toamna anului 2017, s-au însămânţat 3.333 ha cu grâu, cu un plus de 117 ha comparativ cu anul precedent; la secară s-au cultivat 20 ha, cu un plus de 16 ha; triticale de toamnă au fost puse pe 2.147 ha, cu 353 ha mai mult; orz – 466 ha, cu 82 ha în plus; la rapiţa de toamnă s-au semănat 153 ha, cu 64 ha în plus. Deci, în toamna lui 2017, s-au semănat cereale plus rapiţă pe 6.169 ha, cu 685 ha mai mult ca în 2016. Totodată, în toamnă, s-au mai plantat: ceapă pe 37 ha, usturoi pe 85 ha, legume anticipate în solarii şi spaţii protejate s-au semănat pe 42 ha şi plante de nutreţ, pe 650 ha, mai mult cu 230 ha decât în 2016. Fermierii încep să cultive şi plante de nutreţ, pentru hrana animalelor. În toamnă, s-au mai semănat culturi duble pentru masă verde pe 5 ha şi alte culturi pe 35 ha. Totalul terenului arabil însămânţat în toamna anului 2017 în judeţul Maramureş este de 7.018 ha. În concluzie, la câteva dintre cerealele de vară au fost producţii mari şi foarte mari, deci la noi în judeţ a fost un an foarte bun. În toamnă, cu toate condiţiile grele de însămânţare, totuşi s-au semănat mai multe suprafeţe decât în 2016. Motivele sunt legate de condiţiile bune de însămânţare în prima parte a campaniei, dar şi primirea acelui avans din subvenţie, de la APIA, care a stimulat însămânţările şi a stat la baza creşterii suprafeţelor cultivate de fermieri în campania de toamnă”, a mai precizat Virgil Ţânţaş.

Judeţul Maramureş are o suprafaţă totală de 630.296 ha, din care terenuri agricole sunt 305.504 ha, reprezentând 48,46%. Terenul agricol se împarte în: arabil, pe o suprafaţă de 81.028 ha; păşuni – 96.868 ha; fâneţe – 121.006 ha; vii – 243 ha; livezi – 6.359 ha.