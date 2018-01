„Rohia este un simbol. Rohia este un pilon al identităţii noastre culturale, al identităţii noastre naţionale şi al credinţei noastre creştin ortodoxe strămoşeşti”

Duminică, 14 ianuarie 2018, Odovania praznicului Botezului Domnului, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat, cu începere de la ora 9,30, Sfânta Liturghie Arhierească la Rohia, mănăstirea de metanie a Preasfinţiei Sale.

Sfânta Liturghie

Cu această Sfântă Liturghie s-au încheiat sărbătorile creştine de iarnă, care au început cu praznicul Naşterii Domnului de anul trecut şi se încheie cu Odovania praznicului Botezului Domnului de anul acesta.

Sfânta Liturghie a fost oficiată în biserica nouă a mănăstirii, din soborul slujitor făcând parte şi fii ai Mănăstirii Rohia deveniţi întâistătători de sfinte mănăstiri din Eparhie: Arhim. Dr. Timotei Bel, exarhul mănăstiresc al Episcopiei şi stareţul Mănăstirii Scărişoara Nouă, Arhim. Dr. Macarie Motogna, stareţul mănăstirii Rohia, Arhim. Teofil Pop, stareţul Mănăstirii Moisei, Arhim. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Arhim. Pantelimon Ilieş, economul Mănăstirii Rohia, Arhim. Ghelasie Maxim, Protos. Ignatie Herman, de la Altarele Mănăstirii Rohia, Pr. Dr. Florin Stan, protopopul Lăpuşului, Pr. Ioan Ciceu, proin-protopop al Lăpuşului, Pr. Mihai Gheduţiu, secretar protopopesc, Pr. Emanuil Cosma, diaconi.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corala „Theologos” a Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijată de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, iar la chinonic a cântat Marcela Latiş, elevă a Seminarului Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare.

Între credincioşii din Ţara Lăpuşului şi din alte părţi ale Episcopiei, care s-au rugat la Sfânta Liturghie alături de soborul slujitor, s-a aflat Arhitectul Dorel Cordoş cu soţia, Dr. Vlad Severius Paşca, membru al Adunării Eparhiale, cu soţia, ing. Ioan Filip, director al „TAPARO” Tg. Lăpuş ş.a.

Ridicare în rang preoţesc

La încheierea Sfintei Liturghii a fost hirotesit preotul Mihai Gheduţiu din Tg. Lăpuş, întru iconom, cu dreptul de a purta brâu roşu.

Preotul Mihai Gheduţiu a fost mai mulţi ani, ca teolog, în diferite ascultări la Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia.

Acum este preot II la Parohia „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Tg. Lăpuş, secretar protopopesc şi desfăşoară, împreună cu protopopul Lăpuşului, Pr. Dr. Florin Stan, şi alţi preoţi, importante activităţi cu tineretul.

Rohia – Muntele cel Sfânt al lui Dumnezeu

„Pentru că este Odovania praznicului Botezului Domnului, am încheiat la Mănăstirea Rohia, mama noastră duhovnicească şi mănăstirea noastră de metanie, împreună cu părinţii şi ucenicii noştri şi fiii Rohiei, am încheiat sfintele sărbători de iarnă aici, spre bucuria credincioşilor şi spre bucuria Maicii Domnului, prin purtarea de grijă a căreia ne-am format şi am devenit slujitori ai lui Dumnezeu în Biserica lui Hristos din Româ­nia, a afirmat Preasfin­ţitul Părinte Episcop Iustin. Suntem fericiţi că mănăstirea evoluează în chip minunat, părintele stareţ Macarie, împreună cu părinţii din Mănăstire, au reuşit să acopere Centrul cultural-monahal şi social „Nicolae Steinhardt”. Biserica este pictată în chip minunat şi se pregăteşte de la o zi la alta pentru marele eveniment al târnosirii. Dar mai ales suntem bucuroşi pentru iubirea pe care o arată credincioşii faţă de această mănăstire unică, aleasă de Dumnezeu ca loc pe care să se construiască Casă Maicii Domnului. Şi cu adevărat locul acesta sfânt este. Este Muntele cel Sfânt al lui Dumnezeu de la Rohia. Ne bucurăm pentru împreuna slujire cu toţi părinţii din celelalte sfinte mănăstiri, care sunt fii ai Rohiei şi care au venit cu mult drag să-i mulţumească Maicii Domnului pentru toate darurile pe care le revarsă neîncetat asupra noastră.”

Parastas după marele nostru poet naţional Mihai Eminescu

Pentru că luni, 15 ianuarie, este ziua de naştere a marelui nostru poet naţional Mihai Eminescu, şi, din acest motiv, 15 ianuarie a fost declarată Ziua Naţională a Culturii Române, la sfârşitul Sfintei Liturghii, la Mănăstirea Rohia a avut loc un parastas de pomenire a lui Mihai Eminescu, a stareţilor, vieţuitorilor şi binefăcătorilor Mănăstirii Rohia trecuţi la Domnul. Sfântul locaş de închinare este şi locul unde cultura românească, prin marii ei oameni care au vieţuit aici, cum este şi Nicolae Steinhardt, s-a îmbinat armonios şi folositor cu rugăciunea.

„Mănăstirea Rohia este un loc plin de cultură creştină şi de tradiţii sfinte, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Este cetatea nu doar a credinţei, ci şi cetate a culturii, prin biblioteca, ce are peste 50.000 de volume şi este ctitorită de Înaltpreasfinţitul Justinian şi poartă numele „Justinian Arhiepiscopul”. Deci, Rohia este un simbol. Rohia este un pilon al identităţii noastre culturale, al identităţii noastre naţionale şi al credinţei noastre creştin ortodoxe strămoşeşti”, a completat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

Parastase de pomenire pentru cel mai mare poet naţional român au avut loc în 15 ianuarie 2018, în toate parohiile, mănăstirile şi schiturile din Eparhia Maramureşului şi Sătmarului, la îndemnul chiriarhului locului.

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”