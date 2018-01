Într-o oră de vârf, 1.300 de maşini tranzitează Seiniul!

Autorităţile locale din oraşul Seini au finalizat „Planul de mobilitate urbană”, din care rezultă că localitatea este tranzitată în fiecare oră de vârf de aproximativ 1.300 de maşini, adică de 21 autovehicule pe minut. Primăria doreşte să ia măsuri pentru reducerea cantităţii de noxe din oraş.

O soluţie ar fi construirea de piste de biciclete şi alei pietonale de-a lungul râului Seinel. De asemenea, primăria intenţionează să introducă un autobuz electric, tot pentru reducerea poluării în oraş şi în localităţile învecinate.

Gabriela Tulbure, primarul de Seini, ne explică: „Am finalizat Planul de mobilitate urbană şi Strategia de trafic în Seini, urmând să terminăm şi un proiect pe măsura 3.2 pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon. Am fost surprinşi când am constatat că oraşul, la orele de vârf, este tranzitat de 1.300 de maşini pe oră. Urmează să facem şi un proiect pentru realizarea unor piste de bicicletă şi alei pietonale. Tot pe axa 3.2, ne doream să iniţiem un traseu pentru un autobuz electric, însă deocamdată aşteptăm de la arhitect ultima versiune a proiectului şi vom vedea dacă vom reuşi. Dacă nu, atunci vom rămâne cu aleile pietonale şi pistele pentru biciclişti. Acestea ar urma să se întindă pe râul Seinel în sus, dar mai înainte ar trebui să fie consolidate malurile. Lucrările de acest gen, din păcate, nu sunt eligibile pe POR, din care intenţionam să finanţăm consolidările”.

Localnicii s-au obişnuit cu traficul infernal la orele de vârf: „Aglomeraţia pe drumuri este mare, mai ales dimineaţa, când pleacă lumea la lucru, dar şi după-masa, când oamenii se întorc acasă. Mai este şi problema că mulţi care pleacă spre Satu Mare, şi apoi ies din ţară, trec tot pe aici. Ce să facem, suntem obişnuiţi cu traficul aglomerat”, ne-a spus Marcel G. din Seini.

„Pe an ce trece, este tot mai mare aglomeraţia pe străzi, mai ales în centru. Sunt foarte multe maşini şi nu se arată vremuri bune din acest punct de vedere, ci doar mai rele”, a conchis Georgiana Man.

O soluţie de descongestio­nare a traficului pe drumul naţional Baia Mare – Satu Mare, care are doar 2 benzi şi trece prin localităţi, ar fi construirea unui drum alternativ, prin extravilanul localităţilor (de ideea unui drum expres Baia Mare – Vaja Ungaria nu se mai vorbeşte deloc).