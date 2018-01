În Poienile Izei – Căminul cultural va fi reabilitat

O investiţie importantă pe care administraţia locală din comuna Poienile Izei o face în acest an, din bugetul propriu, este cea de reabilitare a căminului cultural şi transformarea acestuia într-un centru multifuncţional. Cuantumul lucrărilor a fost stabilit la suma de 1,7 milioane lei.

În prezent, imobilul nu corespunde cerinţelor, aşa că reabilitarea este obligatorie. Vasile Dunka, primarul din Poienile Izei, ne-a explicat: „Reabilităm în acest an căminul cultural, din fonduri proprii şi din alocările bugetare pe care le vom primi. Practic, vom transforma clădirea într-un centru multifuncţional. Proiectul a fost finalizat şi aprobat. Investiţia va costa circa 1,7 milioane lei, iar lucrările vor presupune reabilitarea întregii clădiri, cu dotări interioare, aflându-se în prezent într-o stare nu prea bună. Dacă am lăsa căminul aşa, ar fi probleme. La ora actuală, e funcţional, dar nu la standardele din ziua de azi. Renovarea este cu atât mai necesară cu cât există o serie de manifestări ce se desfăşoară aici în fiecare an. Una dintre problemele cu care ne confruntăm este şi aceea că, din punctul de vedere al normelor ISU, trebuie respectat numărul maxim de oameni care intră acolo, adică 200 de persoane, ceea ce nu este suficient pentru evenimente. De aceea, vom prevedea o extindere cu o terasă. Lucrările vor demara în această primăvară, după ce temperaturile vor urca”.