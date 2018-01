“Atelierul micilor croitori” la HHC

În această iarnă, un grup de copii dintr-o casă de tip familial din Baia Mare a învăţat să croiască şi să coase buff-uri, acele fulare circulare care se pot transforma în căciuli şi ne protejează de frig. Confecţionarea buff-urilor a testat răbdarea şi mai ales creativitatea copiilor. Aceştia s-au îndrăgostit de maşina de cusut, iar buff-urile au ieşit foarte bine sub îndrumarea Iuliei Antonie, iniţiatoarea proiectului, o voluntară foarte pricepută, care în ultimele trei luni le-a învăţat pe fete, dar şi pe băieţi, arta cusutului la maşină, venind acasă la copii, săptămânal, cu câteva maşini de cusut. În luna decembrie 2017, micii croitori au participat, cu articolele confecţionate de ei, la prima ediţie a Winter Charity Fair, eveniment organizat în Baia Mare, în cadrul Târgului de Crăciun. Iniţiativa a fost susţinută de Beard Brothers Baia Mare, în parteneriat cu Hope and Homes for Children. (o.m.)