Primul curs de bază în Pranic Healing în Baia Mare

Centrul Esperando din Baia Mare, în colaborare cu Asociaţia Pranic Healing din Oradea, organizează primul curs de bază în Pranic Healing, la Centrul Esperando (str. Someşului nr. 3)

Cursul este deschis tuturor celor care vor să-şi îmbunătăţească starea de sănătate şi celor care doresc să-i ajute pe cei apropiaţi şi dragi. Cursul se bazează pe practică, ceea ce face diferenţa faţă de un curs online. Acesta este o poartă spre o lume frumoasă şi simplă a energiei universale vitale şi poate deveni chiar un prim pas spre un alt viitor.

Ce este Pranic Healing? Toate fiinţele au un câmp energetic în jurul lor, deseori cunoscut sub numele de aură şi care arată ca un glob de lumină strălucitor. Aura funcţionează precum bateria unui telefon mobil, menţine corpul sănătos şi în viaţă.

Toate lucrurile care ne deranjează în viaţă, precum stresul de la locul de muncă, frica, tristeţea şi singurătatea, certurile şi frustrările fac ca acest câmp energetic luminos să devină întunecat, dezechilibrat, plin de goluri şi de energie de culoare gri. Aceasta face ca pe termen lung să se manifeste la nivelul corpului nostru sub formă de durere, disconfort, probleme de natură psihică sau fizică.

Cu ajutorul vindecării pranice sutem capabili să detectăm problemele şi dezechilibrele din aură. Să le îndepărtăm cu grijă, folosind o tehnică simplă, fără a fi necesar contactul fizic sau utilizarea medicamentelor. Poate fi învăţată de către oricine. Odată ce aura este echilibrată şi devine strălucitoare, sănătatea fizică şi psihică este garantată. Vindecarea pranică are la bază mii şi mii de cercetări şi mărturii din toată lumea.

Pranic Healing pune la dispoziţie ştiinţa care se află în spatele unei vieţi sănătoase, pe baza a mii şi mii de cercetări şi mărturii din toată lumea. Diferitele metode de curăţare şi energizare a aurei şi chakrelor sunt părţi ce compun cursul de bază de vindecare pranică (Pranic Healing).

Acest curs vă învaţă să cunoaşteţi anatomia energetică, chakrele şi funcţiile lor, să diagnosticaţi prin scanare chakrele şi părţile din aură afectate, să vă faceţi tratamente vouă precum şi altora, aplicând protocoalele învăţate pas cu pas, să faceţi vindecare de la distanţă în cazul în care pacientul nu este prezent fizic, să amelioraţi o gamă largă de boli fizice, inclusiv dureri de cap, boli cardiace, tulburări gastrointestinale.

Rezultatele practicării constante a meditaţiei sunt: o sănătate îmbunătăţită, reducerea stresului a anxietăţii şi depresiei, o stimă de sine mult mai mare, o îmbunătăţire a relaţiilor voastre.

Cursul de bază de vindecare pranică este conceput pentru oricine, de la studenţi la ingineri, de la doctori până la casnice, de la părinţi la profesori, pentru că aduce în prim-plan metode de a avea o viaţă sănătoasă, fiind susţinut de Dorina Savvidis, singurul lector autorizat de către Institutul de la Manila să predea în România.