PSD-ALDE aruncă ţara în haos!

Decapitându-şi propriul Guvern pentru a doua oară în mai puţin de 1 an, lucru nemaîntâlnit în afara ţărilor bananiere, PSD condus de Liviu Dragnea dă dovadă de o imensă iresponsabilitate şi aruncă din nou ţara într-o criză politică.

PSD-ALDE pune luptele interne de putere mai presus de interesul României şi schimbă prim-miniştrii fără a ţine cont de consecinţele catastrofale în privinţa stabilităţii ţării. O ţară fără stabilitate şi fără un sistem previzibil şi predictibil este o ţară de unde oamenii pleacă în pribegie pentru a-şi căuta bunăstarea în alte locuri, este o ţară ocolită de mediul de afaceri, este o ţară care nu este luată în serios pe plan extern şi aşa mai departe… O ţară care are stabilitatea internă a unui stat african aflat în război civil nu poate să ofere un trai decent poporului său. Asta oferă gruparea PSD-ALDE. Ce rămâne după Guvernul PSD-ALDE 2, după Mihai Tudose? Datorie publică mai mare, inflaţie mai mare, ROBOR mai mare (rate mai mari), investiţii mai puţine, slăbirea justiţiei, creşteri de salarii pe hârtie şi nu în realitate. În încheiere, remarc faptul că pentru prima dată în istorie, premierul Japoniei se află în România, interesat de investiţii. Putem să-l trimitem la Dragnea, că noi tocmai am rămas în beznă, fără guvern!

USR Maramureş