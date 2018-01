Subvenţia pe elev creşte cu 698 lei

Costul standard pentru fiecare elev/preşcolar pentru învăţămîntul preuniversitar de stat, particular şi confesional acreditat, pentru anul 2018, creşte de la 3.740 lei/an la 4.413 lei, potrivit unei hotărîri adoptate de Guvern. Finanţarea de bază a unei unităţi de învăţămînt preuniversitar rezultă din multiplicarea costului standard per elev/preşcolar cu coeficienţi specifici unităţii de învăţămînt preuniversitar şi cu numărul de elevi. Costul standard per elev/preşcolar se aplică pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani şi contribuţiile aferente.

Pentru anul 2018, valoarea costului standard pentru fiecare elev/preşcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „Bunuri şi servicii” creşte de la 330 de lei la 355 de lei. (v.m.)