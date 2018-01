Vizita premierului japonez la Muzeul Satului

De Ziua Culturii Naţionale, a căzut guvernul României, prin demisia premierului Mihai Tudose. Cei cu care am discutat despre această criză şi-au exprimat îngrijorarea faţă de prea desele schimbări de premier. Cîtă informaţie am aduna, nu vom afla adevăratele motive pentru care au fost schimbaţi doi premieri într-un an. Cine ştie de ce a fost schimbat Grindeanu?… Dar Tudose de ce a fost silit să-şi scrie demisia? Din cauza doamnei ministru care comandă generali? Între premier şi un ministru, partidul l-a sacrificat pe brăilean. E un om mai direct, fără fineţuri diplomatice, nu poartă mănuşi de damă, aşa i-a pus în mişcare pe unguri, care au confundat fluturarea unui steag cu altceva… A fost o greşeală diplomatică. O doamnă capitală a promovat lipsa de eleganţă în propriul partid. Pierdută cu firea, a spus că Tudose nu ar fi fotogenic, din cauza feţei brăzdate de riduri. Aşa ceva nu se face! Pînă la urmă, „Puterea este fruct divin, cine apucă să o guste”, scria poetul Pituţ.

Pe acest fond de frămîntare politică, a avut loc vizita premierului japonez în România. Stupoare! Premierul Japoniei, Shinzo Abe, nu a fost primit oficial la Guvernul României, deşi data vizitei a fost stabilită pe canale diplomatice. A fost prima vizită la Bucureşti a unui prim-ministru al Japoniei. Eu am avut o emoţie. Clasa politică pesedistă şi-a văzut de interesele sale. Am rămas siderat cînd l-am auzit pe Liviu Dragnea dînd un răspuns nepăsător la ratarea vizitei premierului japonez. Dacă eram în locul lui, amînam circul politic şi asiguram o întîlnire oficială între premieri. Oaspetele venea cu reprezentanţi de la 30 de companii japoneze. În timpul în care trebuia să fie la Palatul Victoria, românii i-au făcut un program de „criză”: o vizită la Muzeul Satului. Noroc că pe agenda vizitei era şi o întîlnire la Cotroceni, cu preşedintele României, au avut loc convorbiri în format restrîns, declaraţii de presă şi un dineu în cinstea oaspeţilor. Japonia este unul dintre principalii parteneri economici asiatici ai României, a sprijinit masiv procesul de reformă din România. Abe este un premier marcant pentru Japonia, are cel mai lung mandat de la sfîrşitul războiului. Premierul român, în 2007, a fost primit la Tokyo. După simţul omului de rînd, nu mi-a căzut bine!

Cînd mă înconjura nedumerirea, aflu că a fost propusă ca premier europarlamentarul Viorica Dăncilă, fostă profesoară în Teleorman, de unde este şi domnul Dragnea, doamna ministru a discordiei şi mulţi secretari de stat. O simplă întîmplare! Cînd scriu aceste rînduri, nu se ştie dacă doamna va fi acceptată. Este o persoană duioasă, ascultătoare şi optimistă. Răutăcioşii din presă au spus că este una dintre amazoanele lui Dragnea. Mai ştiu că la Bruxelles, de Ziua Naţională, a jucat cu un maramureşean. Îi place jocul, inclusiv cel politic. Persoana ideală: din Teleorman şi de la Bruxelles.

Ne rămîne în amintire că premierul japonez a făcut o vizită istorică la Muzeul Satului, în timp ce guvernul României îşi făcea harakiri. Şi a dus covorul roşu la curăţat!