10 proiecte au trecut, unul amînat pentru viitoarea şedinţă

11 proiecte s-au aflat ieri pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, la care au fost prezenţi 20 din cei 23 de consilieri locali. Dintre acestea, două au făcut referire la atribuirea denumirii a două pieţe în spaţiul public, respectiv „Piaţa Unirii”, situată pe Bd. Unirii, între BCR, Casa Tineretului şi Catedrala Episcopală Sfânta Treime, în speţă „Piaţa Universităţii”, situată între străzile Gheorghe Marinescu şi Iuliu Maniu. Ambele proiecte au primit acceptul consilierilor, urmînd ca cele două proiecte să fie completate în Nomenclatorul stradal al Municipiului Baia Mare. De asemenea, un alt proiect discutat de consilieri a fost cel privind amplasarea unui monument de for public denumit „Fusul maramureşean” în Piaţa Unirii, şi acesta primind aviz favorabil. Un alt monument de for public, „Dr. Vasile Lucaciu”, ce va fi amplasat la intersecţia străzii Vasile Lucaciu cu strada Industriei, este iarăşi un proiect pe care cei 20 de consilieri l-au votat în unanimitate.

Pe ordinea de zi s-au aflat şi trei proiecte de hotărîre ce au vizat sportul băimărean, mai exact Clubul Sportiv Minaur, club de drept public. Primul dintre ele s-a referit la aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare al CS Minaur, art. 8, alin. 2, în sensul că „consiliul de administraţie este format din 5 membri, dintre care 3 sînt numiţi de către Consiliul Local, iar doi de către primarul Municipiului. Din rîndul persoanelor desemnate se alege un preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi membri. Al doilea a adus în discuţie înfiinţarea unei secţii de alpinism şi escaladă în cadrul CS Minaur, însărcinînd clubul primăriei pentru efectuarea demersurilor necesare pentru completarea Certificatului de Identitate Sportivă. În fine, al treilea proiect de hotărîre, care a adus şi cele mai multe discuţii, normale însă, în CL de ieri a fost cel de desemnare a doi membri în Consiliul de Administraţie al CS Minaur. Pe lîngă cele două nume propuse de consilieri înaintea şedinţei, şi aici ne referim la doamna Adina Dumitru, respectiv domnul Vasile Viman, Coaliţia pentru Baia Mare a mai propus încă patru persoane, şi anume: Adi Popovici, Flaviu Leşe, Ioan Băban şi Daniel Kotecz. Dacă în primă fază votul a fost unul greşit din cauza faptului că mare parte dintre consilieri nu au cunoscut regulamentul de vot, s-a trecut la al doilea vot. Însă, surpriză. Cele şase nume propuse nu au îndeplinit criteriile necesare şi anume a numărului de voturi suficiente pentru a accede în CA, fiind nevoie de minimum 12 voturi (jumătate plus unu) din partea consilierilor. Iar totul a rămas să se voteze într-o viitoare şedinţă a CL acest ultim proiect. În schimb, celelalte două proiecte referitoare la sport au trecut de votul consilierilor.