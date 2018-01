Cadouri la nivel înalt

Schimbul de daruri la nivel înalt, în cadru oficial, poartă uneori înţelesuri mai puţin descifrate de marele public, alteori sînt amuzante, dar nu de puţine ori au o semnificaţie pur politică. Memorabil a rămas cadoul pe care Statele Unite l-a oferit Rusiei ca simbol al dorinţei de a îmbunătăţi relaţiile dintre cele două ţări. A fost vorba despre o cutie cu un buton roşu.

Fostul preşedinte al Franţei a primit de la băştinaşii din Mali o cămilă, în semn de mulţumire pentru că Franţa le-a dat ajutor militar. Delegaţia franceză a lăsat-o în grija unei familii din Mali, pentru că trebuia vaccinată şi avea nevoie de aprobări pentru a fi transportată la o grădină zoologică din Paris. Presa a scris că a fost sacrificată şi mîncată de îngrijitori.

La chinezi, este cunoscută diplomaţia panda. Preşedintelui Nixon i-au dăruit, în semn de prietenie şi pace, o pereche de urşi panda. Preşedinţia Chinei i-a oferit Franţei tot o pereche de urşi panda. Cînd preşedintele chinez a mers la Paris, a fost escortat de la Domul Invalizilor la Palatul Elysée de 104 călăreţi ai Gărzii Republicane. Oficialul chinez a fost sensibil la această primire. Aşa că actualul preşedinte al Franţei, Emmanuel Macron, cînd a fost în China, a luat cu el un cal. A oferit şi un harnaşament şi o sabie. Numele preşedintelui francez a fost scris în mandarină (Mekelong) care înseamnă: calul înfrînge dragonul. Fostul preşedinte Obama i-a dăruit preşedintelui chinez o bancă de lemn masiv, ca semn al dialogului.

Citind excelenta carte Reunirea (Dungaciu – Peiu), am afat că Vladimir Putin şi Igor Dodon au făcut schimburi de cadouri. Preşedintele de la Chişinău i-a dăruit lui Putin o statuetă a ţarului rus Petru I şi una a domnitorului Dimitrie Cantemir. Cadoul are, evident, o miză identitară. Cantemir este un simbol mai vechi utilizat de liderii moldoveni care provoacă tresăriri la Moscova. Mesajul pare suficient de precaut, deoarece domnul născut lîngă Vaslui şi înscăunat la Iaşi, mort în Rusia, are osemintele la Biserica Domnească Trei Ierarhi din Iaşi, repatriate în 1935. Dacă Dodon ştie această realitate istorică, gestul lui pare cel puţin comic.

Vladimir Putin a aprobat în 2012, printr-o operaţiune de diplomaţie culturală care a durat ani de zile, donarea primelor 21 de volume din „Integrala manuscrisurilor lui Dimitrie Cantemir” Bibliotecii Academiei Române. Ministrul de externe, Serghei Lavorv, şi oficialii ruşi au participat ulterior la repartizarea originalelor şi copiilor după statut: originalul pentru România, iar copiile, Republicii Moldova. Preşedintele rus i-a oferit lui Dodon o tablă de şah din bronz, aur şi lemn scump, plus o hartă a Moldovei de dinainte de 1812, anul în care Basarabia a fost ocupată de Imperiul Rus. Nici Putin, nici alţi oficiali ruşi nu au făcut comentarii pe seama hărţii. Dodon a îmbrăţişat cadoul Kremlinului: „Pentru că în 1812, cînd au semnat pacea de la Bucureşti, s-au grăbit şi au pus graniţa Moldovei pe Prut. Trebuiau să pună frontiera Moldovei istorice, acum ar fi tot întreagă”. Am aflat atitudinea lui Dodon: orice partid care face apel la unirea cu România ar trebui desfiinţat.

După cum se vede, la nivel înalt, obiceiul cadourilor are semnificaţii diferite. Urşii panda, banca de lemn, cămila ori calul au semnificaţii cel mult ironice. Un fel de umor diplomatic între marile puteri. În Răsăritul Europei, după cum am văzut, cadourile au încărcătura săgeţii otrăvite, se referă la teritorii, ambiţii istorice cu o hartă aluzivă. Rămîne viu înţelesul expresiei lui Virgiliu: Teme-te de greci chiar şi cînd îţi aduc daruri! Calul de lemn, capcana pentru troieni, are astăzi înfăţişări ciudate…