PNL Maramureş îşi evaluează filialele locale

Conducerea liberalilor maramureşeni a demarat un proces de evaluare a organizaţiilor locale pentru a vedea cum stă situaţia înaintea alegerilor de anul viitor. Prin această acţiune liberalii se pregătesc de parlamentare, dar şi de prezidenţiale.

De asemenea, tot în această perioadă se desfăşoară alegeri în filialele cu probleme. Una dintre ele este şi cea din Sighetu Marmaţiei, unde s-a de­semnat noul preşedinte tocmai în această săptămână. Ionel Bogdan, preşedintele PNL Maramureş, explică: „Am demarat la nivelul PNL, filiala Maramureş, întâlniri cu organizaţiile locale. Acestea sunt în derulare până în primăvara acestui an, inclusiv în luna martie. Facem întâlniri cu fiecare organizaţie locală, dar vom şi evalua aceste filiale, inclusiv o refacere a bazelor de date, pentru a avea o situaţie reală şi sigur vom stabili echipele pentru alegerile europarlamentare care se desfăşoară anul viitor, dar şi pentru alegerile prezidenţiale. Totodată, am avut alegeri în câteva organizaţii, iar în altele mai urmează, adică acolo unde acestea nu au existat până acum filiale înfiinţate, sau au fost probleme la nivelul acelor organizaţii. Câteva comune sunt în această situaţie. La Sighetu Marmaţiei am avut joi alegerile, desemnându-se o nouă structură de conducere. Este vorba de Dana Oniţa-Ivaşcu ce a câştigat alegerile cu 91 de voturi. Contracandidatul ei, Adrian Bota, a obţinut 35 de voturi. Sunt convins că într-un final am reuşit să facem puţină ordine între echipele de acolo, nu au existat incidente majore. Cred că, în urma acestor alegeri, vom reuşi să reorganizăm filiala din Sighetu Marmaţiei şi, sigur, să contribuie la alegerile viitoare cu rezultate bune”.