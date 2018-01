Declaraţia 600, pe înţelesul tuturor

– se descarcă de pe site-ul ANAF şi poate fi transmisă electronic, prin serviciul “Spaţiul Privat Virtual”

• plata trimestrială minimă: 2.000 lei – spun experţii Ministerului de Finanţe –

Mai puţin de jumătate de lună ne desparte de depunerea la Fisc a declaraţiei surpriză, numărul 600, în urma căreia, oamenii care au avut în 2017 venituri din alte surse decât salariile, care au depăşit un net (în mână) lunar de 1.900 lei, sunt obligaţi să o completeze şi s-o trimită la ANAF, până la 31 ianuarie. Textele legislative legate de ea lasă loc de multe lucruri care ar putea fi interpretate diferit de contribuabili.

Specialiştii au aflat, de la surse din Ministerul Finanţelor, cum pot fi traduşi, pe înţeles, paşii pe care trebuie să-i parcurgă o persoană fizică pentru a scoate la capăt această prevedere legislativă inedită. Toată tevatura, pentru plata obligatorie de către cetăţean, din mână, a aproape 2.000 lei la fiecare trei luni.

Declaraţia 600 trebuie depusă de toate persoanele fizice care au un venit extrasalarial, legal. Priveşte toate veniturile persoanelor fizice care nu sunt de natură salarială. Exemple: drepturi de autor, chirii, dividende, venituri din agricultură şi multe altele care nu sunt considerate venituri salariale în sensul legii.

Această declaraţie trebuie depusă, până la 31 ianuarie 2018, de toate persoanele care au avut venituri de natura celor de mai sus în 2017 şi doar dacă au depăşit valoarea netă de 1.900 lei pe lună.

Atenţie! Veniturile nete (banii în mână, după impozite şi deduceri) din alte surse decât salariile trebuie cumulate pentru a vedea dacă depăşiţi pragul de 1.900 lei net lunar, de la care eşti obligat să depui Declaraţia 600. De exemplu, dacă ai trei surse de venituri care nu sunt salarii, trebuie să le aduni şi să scoţi suma finală anuală, pe care apoi s-o împarţi pe fiecare lună. Dacă valoarea ei cumulată depăşeşte 1.900 lei lunar, trebuie să depui Declaraţia 600.

Dacă venitul cumulat nu depăşeşte suma de 1.900 lei lunar net, legea nu obligă la depunerea Declaraţiei 600.

Salariile şi alte venituri de natură salarială (prime, bonusuri, tichete de masă, de vacanţă sau alte stimulente) nu intră sub incidenţa acestei declaraţii.

Ea poate fi depusă online de către oricine are activat “Spaţiul Privat Virtual” (SPV), aplicaţie care poate fi activată la ANAF de orice persoană fizică. Poate fi trimisă şi prin poştă. Data depunerii fiind considerată data poştei. Poate fi depusă şi direct la ghişeul Administraţiei Financiare – ANAF de care aparţii.

Alegerea venitului

În Declaraţia 600, care, în fapt, reprezintă declararea venitului global, din alte surse decât cele salariale, poţi alege un singur venit pe care Fiscul îl ia în considerare la plata contribuţiei pentru pensii (CAS) şi a contribuţiei pentru Sănătate (CASS). Ideea statului fiind că astfel nu impozitează toate sursele de venit ale unui contribuabil, ci poţi alege doar una pentru care vei plăti contribuţiile plafonat la nivelul de 1.900 lei pe lună. Aşadar, s-a impus menţionarea unei singure surse de câştig dintre toate. Contează prea puţin acest aspect, de vreme ce declaraţia conţine suma cumulată.

Acest impozit „forfetar” este de 475 lei pentru CAS şi 190 lei pentru CASS, lunar. Sume minime. Există şi posibilitatea să plăteşti mai mult, la cerere expresă.

În clar, oricare cetăţean care a fost obligat să depună Formularul 600 va plăti din mână, o dată la trei luni, minimum 2.000 de lei contribuţii la pensii şi sănătate. Suma înseamnă cele două contribuţii, calculate pentru un “salariu brut” de 1.900 lei pe lună, ori trei luni.

Atenţie! Suma este valabilă de la cel care are 1.901 lei lunar, până la orice sumă, fără limită de câştig lunar.

Prima sancţiune: avertismentul

Surse din ANAF au declarat că sancţiunea pentru nedepunerea Declaraţiei 600 este amenda de la 500 la 1.000 lei. Însă, ar exista un acord, sprijinit de lege, care permite ANAF, şi e soluţie agreată, că, la constatarea nedepunerii, prima sancţiune va fi un avertisment scris. Apoi, dacă situaţia semnalată nu e reglată de contribuabil, ANAF trece la amenzi.

Cazuri particulare, nerezolvate încă de Finanţe

Dacă suma câştigată lunar este sub 1.900 lei, iar persoana în cauză nu are venituri de natură salarială, practic, rămâne fără asigurări de sănătate sau de pensie publice. Exceptând cazul în care acceptă la plată contribuţia de pensii şi contribuţia de sănătate la nivelul minim de 1.900 lei.

Un caz şi mai particular îl reprezintă veniturile din chirii, care poartă doar contribuţie de sănătate. Adică, minimum 190 lei pe lună.

Atenţie! Ele cumulate cu venituri independente de altă natură care, împreună, depăşesc 1.900 lei pe lună, trag automat obligativitatea depunerii Declaraţiei 600. Teoretic, caz neexplicat de Finanţe, dacă contribuabilul alege venitul din chirii dintre toate celelalte, ar plăti doar CASS.

Dacă anul acesta încetează venitul care te-a obligat la depunerea Declaraţiei 600

Experţii Ministerului Finanţelor n-au reuşit să dea o soluţie clară la un caz. O persoană care în anul 2017 a avut venituri independente care depăşesc 1.900 lei pe lună e obligată să depună Declaraţia 600. Astfel, este luată în evidenţa ANAF ca fiind plătitoare de CAS. În timpul anului 2018 rămâne fără acele venituri, şi, presupunem, fără alte venituri de această natură. Experţii Finanţelor au spus că trebuie să depună iar Declaraţia 600, care are o rubrică dedicată încetării de contracte. Dar să devină neimpozabilă pentru anul curent, ar trebui să nu aibă venituri independente de peste 1.900 lei lunar pe anul precedent. Cum dictează sistemul actual. Teoretic, ar trebui să plătească în continuare, trimestrial, contribuţiile, chiar şi în lipsa veniturilor, până la sfârşitul anului. Această chestiune n-a putut fi clarificată de experţii Ministerului.

De ce ne-am ales cu acest sistem

Guvernul a dat anul trecut OUG 79/2017, care prevedea trecerea contribuţiilor de la angajator la angajat. În noua filosofie, guvernanţii au hotărât că nu mai pot face reţinerea la sursă a contribuţiilor sociale, ca până acum, pentru că, spun experţii Ministerului de Finanţe, exista riscul ca o persoană fizică, ce avea venituri libere din mai multe surse, să rişte să fie impozitată pe fiecare în parte. Şi au ales o “cale mai uşoară”, în viziunea lor, oferind publicului varianta plăţii contribuţiilor, la nivelul salariului minim, pentru o singură sursă de venit independentă şi făcând abstracţie de contribuţiile plătite pentru salariu de aceeaşi persoană.

Peste 200.000 de persoane trebuie să depună declaraţia, după ultimele date comunicate de ANAF. Însă cifra ar putea fi mult mai mare.