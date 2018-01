Două victorii repurtate cu România Under 21

CS Minaur a repurtat două victorii din dubla amicală cu naţionala României Under 21, meciuri ce s-au consumat vineri seara, respectiv sîmbătă dimineaţa în sala sporturilor „Lascăr Pană”. Gruparea ce activează în Liga Zimbrilor s-a impus în prima partidă cu scorul de 43-39 (21-19), iar a doua şi-a adjudecat-o mult mai clar, 35-27 (18-10). Pentru formaţia antrenată de Raul Fotonea au fost ultimele teste înaintea reluării returului Ligii Zimbrilor, CS Minaur urmînd să evolueze pe 30 ianuarie în deplasare la CSM Focşani, meci ce contează pentru etapa a treia a returului. La România Under 21 au jucat şi doi băimăreni, Călin Căbuţ şi Adrian Dedea, primul reuşind să înscrie de trei ori în meciul revanşă, iar pivotul a marcat un gol în prima partidă, în a doua Dedea neevoluînd din cauza unei accidentări.

Prima partidă s-a derulat sub semnul echilibrului, tricolorii oferind o replică dîrză adversarului mult mai experimentat. Totuşi, CS Minaur s-a aflat permanent la conducerea partidei, diferenţa maximă în favoarea băimărenilor fiind de trei goluri. Totul s-a decis pe final de meci, elevii lui Raul Fotonea desprinzîndu-se decisiv, meciul încheiindu-se cu scorul de 43-39 (21-19). • CS Minaur Baia Mare: Bucătaru (18 intervenţii) – Sabou 7, Cristescu 5 (1 din 7 m), Cîmpan 5, Haiduc 5, Mureşan 4, Ragot 4 (2), Buşecan 3, Y. Pop 3, Halcă 3, R. Nagy 2, Lazic 1, Popescu 1 (1), Mihai.

Al doilea joc s-a dovedit un simplu antrenament pentru echipa noastră, care a avut o primă repriză excelentă, după primele 30 de minute CS Minaur avînd un avantaj de 8 goluri, 18-10. Însă debutul părţii secunde a adus o degringoladă totală în rîndul gazdelor, tricolorii revenind la numai două lungimi, 21-19. Time-outul solicitat de Raul Fotonea s-a dovedit benefic, jucătorii au refăcut diferenţa din prima parte şi au învins cu 35-27. • CS Minaur Baia Mare: Bucătaru (22 intervenţii) – Lazic 6, Haiduc 5, Cristescu 4, Mureşan 4, Ragot 4, Halcă 3, Sabou 2, Câmpan 2, Buşecan 2, Yurii Pop 2, Popescu 1, Mihai Bogdan, Robert Nagy.