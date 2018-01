Întâlnire cu părinții eroi ai copiilor cu autism

Întâlnire emoționantă, de suflet, dar cu bucurie, între părinții copiilor care suferă de autism și Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare. A fost un dialog sincer și deschis despre poveștile dureroase din unele familii băimărene în care cresc și trăiesc copii mai speciali decât mulți dintre noi. O problemă a societății noastre ce a fost întoarsă pe toate fețele, cu plusuri și minusuri, cu zâmbete și tristeți. S-a vorbit despre ce ar trebui făcut pentru ca acești copii speciali să poată avea o minimă șansă în viață. A fost făcut un prim pas. Urmează alții care vor face din Baia Mare un model de umanitate și civilizație.

La Centrul Social pentru Persoane cu Dizabilități „Phoenix” din Baia Mare funcționează o grupă formată din 14 copilași cu autism. Persoanele abilitate în a-i ajuta și părinții depun o muncă uriașă pentru a-i scoate din lumea lor pe acești micuți. Într-o societate care trece pasivă pe lângă astfel de persoane mai speciale, considerându-le, inuman, cu dizabilități, neacceptându-le în apropierea lor, se încearcă conștientizarea și oferirea unor condiții normale de dezvoltare pentru astfel de copii mai speciali. Primarul Cătălin Cherecheș a avut o întâlnire cu părinți, psihologii și educatorii de la această grupă, discutând despre problemele cu care se confruntă aceste familii în care trăiesc chiar și doi astfel de copii speciali.

Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare: “Le mulțumesc părinților copiilor speciali cu autism pentru momentele petrecute cu ei. Un dialog, o poveste despre viață, despre emoție, despre zâmbete și lacrimi, despre înțelegere, despre iubire, despre acțiune, despre Baia Mare. I-am apreciat și îi apreciez mereu pe cei care se dedică profesional și uman copiilor, tinerilor, adulților, seniorilor care au alte abilități decât noi. Unii, în mod grotesc și inuman, îi numesc persoane bolnave, ființe cu handicap. Puțini văd în acești oameni din viața noastră ființe cu alte abilități decât noi.

Am avut mereu mai mult decât o simpatie pentru copiii cu sindrom Down. Acest lucru porneș­te din copilăria mea, de când un copil, Bogdănel, dintr-o familie apropiată, prietenă părinților mei, suferea de sindrom Down și îmi amintesc cu câtă delicatețe mama îmi explica de ce e Bogdănel puțin altfel, de ce trebuie să înțeleg că uneori dragostea și-o manifestă și prin gesturi mai bruște.

Am rămas în minte, de mic, cu primele vacanțe în Germania la familia mea de acolo, de când aveam 7-8 ani, și mergeam spre locul de joacă (așa cum văzusem în 1986 în Germania, iar în Baia Mare doar din 2011, după 25 de ani) și vedeam o clădire modernă în care atunci, în 1986, germanii au făcut o școală pentru copii cu alte abilități, în special cei cu sindromul Down, școală care avea inclusiv o largă componentă profesională.

Rămânând cu aceste câteva repere în minte, am venit cu drag la întâlnirea cu acești părinți eroi. Avem multe de făcut, Avem de făcut aproape tot, pentru că, în principiu, nu s-a făcut nimic public în afară de inițiative private.

Terapeuți, educatori, centre terapeutice, terapie gratuită sau cu contribuția minimă din partea părinților, clase cu învățători și profesori abilitați, clase cu colegi de partea lor care să îi îndrăgească și să îi respecte, centre profesionale pentru a le da o șansă în viață, centre rezidențiale pentru cei care rămân fără sprijinul părinților.

Terapeuți? Aș vrea ca Seminarul Teologic Ortodox și Liceul Sanitar să aibă clase cu astfel de calificare. Ar fi generos! Mă bucur că Preasfințitul Iustin, imediat după discuția mea cu părinții, într-un dialog telefonic, a rezonat total.

De dragul acestor copii minunați și părinți eroi, de dragul orașului nostru care prin aceste gesturi, investiții, concepte, va fi un exemplu de civilizație și umanitate în România.

Ascultându-i pe acești părinți, îți dai seama prin ce umilință sunt obligați să treacă zilnic. De aceea, în unele familii nici nu se acceptă ideea că cel mic ar avea o problemă specială și de aceea nu se știe cu exactitate numărul celor care ar avea nevoie de ajutor. Am stat și am calculat. O lună de terapie în Baia Mare sau la Cluj, cu specialiști, ridică costurile pe copil la 1.000-1.500 de euro. Bani suportați în mare parte de familie”.