Interviu cu Voichiţa Regos

Interpreta de folclor şi profesoara de canto Voichiţa Regos s-a născut în 3 iunie 1954, a absolvit Universitatea de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, iar în prezent este profesoară de muzică la Şcoala Populară de Artă „Liviu Borlan” din Maia Mare.

– Când aţi început să cântaţi?

– De când eram mică, de pe la 16 ani. Am fost atrasă de folclor, dar nu aveam o zonă proprie, fiind din Baia Mare, aşa că nu aveam de unde să culeg un repertoriu propriu.

– De când cântaţi romanţe?

– În tinereţe, am descoperit taina muzicii clasice, glasul muzical care este romanţa, definită ca un cântec de dor.

– Cum v-aţi format ca interpretă?

– Am fost membră vreme de vreo 15 ani în formaţia corală ,,Prietenii muzicii” din Baia Mare, cu sediul la Şcoala Populară de Artă. Acolo m-am format ca interpretă şi acolo mi s-a dezvoltat vocea. După anii Revoluţiei, această formaţie s-a desfiinţat.

– De când sînteţi profesoară de muzică?

– După desfiinţarea Prietenilor Muzicii, am intrat în învăţământ ca profesoară de muzică, la clasele I-VIII. Am lucrat 5 ani la Şcoala Gimnazială din Tăuţii Măgherăuş şi prin satele vecine. Iar după ce s-a pensionat doamna Clara Săcălean, am fost chemată pentru a preda ore de canto clasic şi folclor la Şcoala Populară de Artă ,,Liviu Borlan” din Baia Mare.

– Cât timp aţi studiat canto?

– Eu am terminat Liceul ,,Gheorghe Şincai”, dar prin intermediul formaţiei ,,Prietenii muzicii” am învăţat istoria muzicii şi mi-am dezvoltat vocea. Canto am făcut mulţi ani, din 1977 până în 1990-1991. În 2014, m-am pensionat.

– Ce puteţi să-mi spuneţi în legătură cu festivalurile la care aţi participat şi albumul recent pe care l-aţi scos?

– La 58 de ani, m-am hotărât să particip la Festivalul de romanţe din Baia Mare. La 59 de ani, am lansat albumul ,,Doar amintirile îţi mai rămân”, cu 18 romanţe. Am participat la mai multe festivaluri de romanţe, fiind mereu premiată.

– Aţi avut satisfacţii ca profesoară de muzică la Şcoala Populară de Artă ,,Liviu Borlan”?

– Am multe bucurii cu elevii pe care i-am avut, sînt chiar mîndră de ce am realizat în această şcoală.

Interviu realizat de Andrada PETER, student Jurnalism anul II