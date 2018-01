Căvnicarii afectaţi de calamităţi în 2017 nu au primit bani pentru daune

Localnicii din Cavnic, care au fost afectaţi de urgia abătută asupra judeţului anul trecut, nu au primit nicio despăgubire pentru remedierea daunelor suferite la locuinţe. Guvernul nu a alocat bani, din cauză că legea nu permite, în timp ce bugetul primăriei a fost şi este oricum insuficient: „Furtuna ce s-a abătut asupra Cavnicului, anul trecut, în luna septembrie, a lăsat foarte multe daune. Cele mai afectate clădiri din oraş au fost unităţile de învăţământ. Totuşi, într-un timp record, cu ajutorul Guvernului României, dar şi cu al Consiliului Judeţean Maramureş, am reuşit să facem reparaţiile necesare pe exterior, rămânând ca în acest an să reabilităm pe interior tavanele şi pereţii distruşi. Cât despre cetăţeni, nu am reuşit să-i despăgubim din cauză că nu am primit bani. Guvernul nu a alocat nici un ban în acest sens, iar din bugetul local nu s-au putut acoperi aceste sume, pentru că sumele sunt foarte mari şi noi efectiv nu dispunem de aceşti bani”, a spus primarul oraşului Cavnic, Vladimir Petruţ.