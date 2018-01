La Sighet – oamenii stau cu muntele de gunoi în spatele casei!

Gospodarii din Sighetu Marmaţiei care locuiesc în zona vechii gropi de gunoi, acum închisă, sunt supăraţi foc pe autorităţile locale din cauza faptului că în spatele caselor a răsărit un … munte de gunoaie. Oamenii spun că nu mai pot sta liniştiţi, şobolanii îi „vizitează” non-stop prin curţi, iar mirosul este insuportabil, ca să nu mai vorbim de peisaj!

În acea zonă a fost plasată şi viitoarea groapă de gunoi (provizorie, şi aceea), dar care încă nu este dată în folosinţă. Gunoiul ce se colectează zilnic din oraş este adus lângă depozitul de de­şeuri menajere, unde este sortat, dar procesul este anevoios, aşa că un munte de gunoaie s-a ridicat „măreţ” în spatele caselor oamenilor disperaţi să vadă aşa ceva.

Renata Racoş este unul dintre aceşti locatari ai zonei respective: „Nu mai ştim ce să facem cu groapa de gunoi din spatele casei noastre! Vin şobolani în curte, avem pisici, am pus aparate pentru alungarea şobolanilor, iar mirosul este de nesuportat, mai ales spre seară, când presiunea atmosferică creşte. O vecină a plecat efectiv în Spania, şi-a abandonat casa, i s-a făcut rău şi s-a îmbolnăvit din cauza mirosului pestilenţial. Am făcut sesizări peste tot cu privire la această problemă. Interesant e cum au putut primi Autorizaţie de funcţionare din partea celor de la Mediu! Cum este posibil să bagi gunoiul ăsta între oameni?! Ar trebui să fie 200 m de la gunoi până la prima casă, dar nu e nici măcar atâta. Aceste depozite trebuie amplasate la 1 km de gospodării. Am vorbit cu autorităţile, dar au spus că au respectat toate legile. Noi i-am dat în judecată. A fost vorba de o groapă numai pentru sortare, dar nu se face nicio sortare, e o groapă de gunoi şi atât! Deci e vai şi amar de cei care stăm aici. Vom merge în instanţă, până ni se va face dreptate, că aşa nu se poate trăi. Gândiţi-vă că avem copii. Noi nu avem apă din reţeaua centrală, ci din puţ, cu hidrofor. Gunoiul acesta se scurge în pământ va leviga. Cum suntem aproape de el, nimeni nu ne garantează că apa freatică nu este infectată!”

Gheorghe Petrovai, un alt cetăţean din zona poluată, care are şi o afacere acolo, ne-a explicat: „Muntele de gunoaie este în spatele restaurantului meu. Din cauza asta, suntem în pragul falimentului. Impozite de zeci de mii le trebuie la primărie, dar de băgat în seamă nu ne bagă nimeni, iar gunoaiele mai au un pic şi se surpă pe noi! Şobolanii ne mănâncă, mirosul, ce să mai spun… Deci nu interesează pe nimeni absolut nimic! La fel sunt toţi vecinii noştri de aici din zonă. Când vine câte un damf, nu mai poţi sta afară, trebuie să stai închis în casă! Şi gândiţi-vă că acum este frig, dar când va veni căldura… Focar de infecţie e aici! Dar ce să facem, dacă nu interesează pe nimeni!”

Problema va fi rezolvată

Am stat de vorbă cu viceprimarul Sighetului, care dă asigurări că problema va dispărea în cel mai scurt timp posibil, când noua groapă de gunoi va intra în funcţiune. Beres Ildiko Ibolya a spus: „Acum s-a făcut licitaţia pentru desemnarea operatorului la noul depozit provizoriu. Sper că totul se va termina cât de repede, ca să dăm drumul la groapa de gunoi. Din ce ştiu eu, obiectivul are toate avizele emise, dar nu a fost dat în utilizare pentru că mai urmează încă o fază. În acest moment, gunoiul se sortează lângă groapa provizorie şi se duce în Baia Mare. Este însă tare greu, că Baia Mare nu mai are capacitate să primească mult timp. La Bârsana avem contract, deci o parte din gunoi îl mai transportăm şi acolo, cât mai au şi ei capacitate cu groapa provizorie. L-am dus şi la Oradea, până în luna decembrie a anului trecut, dar nici acolo nu ne mai primesc. Însă maşinile cu gunoi descarcă deşeurile prima dată lângă groapa provizorie, unde se face sortarea, şi după această operaţiune se duce restul la gropile de gunoi unde avem noi contracte. Lumea din zonă întotdeauna va fi nemulţumită. Tot din cauza nemulţumirii oamenilor, am pierdut şi staţia mare de sortare care s-a dorit aici, acest lucru ar fi fost în beneficiul nostru, pentru că acele staţii de sortare nu produc niciun fel de poluare, aşa că era bună pentru oraş construirea unei asemenea staţii de sortare. Trebuie să convingi populaţia şi nu întotdeauna reuşeşti când este vorba despre gunoi. Dar cei din zona respectivă, când şi-au construit casele şi pensiunile, vechea groapă de gunoi era în acea zonă, deci ei ştiau şi atunci, iar deranjul era la fel, pentru că nu era închisă groapa în acea perioadă. Situaţia nu este plăcută pentru nimeni, dar dânşii trebuie să înţeleagă că gunoiul este necesar să fie depozitat undeva pentru a putea fi sortat, iar apoi va fi dus în cel mai scurt timp, nu va rămâne acolo. Aici vine aproape tot gunoiul din Maramureşul istoric! Noi am putea să spunem: nu aduceţi aici şi rămânem doar noi, însă atunci cred că toată acea zonă ar fi blocată! Dar cât de curând intră în funcţiune noua groapă şi atunci toate problemele oamenilor din zonă se vor rezolva”. Actuala groapă provizorie nu poate funcţiona mai mult de trei ani, după care terenul din zonă va fi adus la starea iniţială. Tot până atunci, se speră că actualul depozit ecologic de la Fărcaşa să devină funcţional, pentru a se rezolva problema deşeurilor din întreg judeţul Maramureş.