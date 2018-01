Proiecte de dezvoltare în comuna Cerneşti

La marginea zonei etnografice Ţara Chioarului, sub Dealul Pietrişului, se află comuna Cerneşti. La sediul Primăriei, ne-a primit primarul Vasile Giurgiu, alături de viceprimarul Ionel Gherghel.

Comuna are în centru un parc de joacă pentru copii, dotat cu hinte, tobogane, balansoare, figurine pe arc, rame cu nisip. Cu bani din bugetul local, au fost pietruite 8 km de uliţe din sate, acţiune ce va continua şi în 2018. Va fi pusă piatră pe drumurile agricole din comună. Au fost realizate două poduri, la Vasiac şi sub Biserică, în valoare de aproape un milion de lei noi, construite durabil prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL). S-a asfaltat drumul comunal DC-33, între Trestia şi Făureşti, pînă la limita cu UAT Copalnic Mănăştur, în valoare de 1.379.950 lei.

Au fost captate trei izvoare în satul Măgureni, pentru buna aprovizionare cu apă a satului Cerneşti şi au fost schimbate conductele de azbociment cu altele noi, de polietilenă densă, pe o distanţă de 2,5 km. Pe 3 km, au fost decolmatate şanţurile şi au fost refăcute cinci podeţe. Pe ruta Ciocotiş-Izvoare, a fost asfaltat drumul comunal DC-32 şi au fost amenajate parcări.

Referindu-ne la implementarea de proiecte pentru 2018, primarul Vasile Giurgiu ne-a spus: “Primul va fi construcţia a două poduri peste rîul Bloaja, în locurile cunoscute de localnici sub denumirea „După Lupeni” în satul Ciocotiş şi „Peste grădini” din satul Fînaţe. Valoarea acestor lucrări, ce vor demara cît de curînd, este de 1.342.320 lei, proiect finanţat prin PNDL. Pentru aceste două obiective de mare interes public au fost semnate contractele de finanţare, urmînd să se efectueze procedura de achiziţie prin SEAP. O altă lucrare va fi modernizarea şi dotarea Căminului cultural din satul Fînaţe, în valoare de 1.685.801 lei, finanţare prin FEADR (fonduri (europene). Tot acolo, vom amenaja trotuarele şi o parcare. Am depus documentaţia pentru modernizarea Căminului cultural din satul Măgureni şi am pregătit un studiu de fezabilitate pentru modernizarea Căminului cultural din satul Brebeni, urmînd să căutăm sursa de finanţare. Pentru Căminul cultural din Ciocotiş, avem proiectul „Construire aşezămînt cultural” şi insistăm la Compania Naţională de Investiţii pentru aprobarea finanţării de 4.390.040 lei cu TVA (aproape un milion de euro). Primăria a depus la PNDL o solicitare pentru obţinerea finanţării la drumul comunal DC-32 în localitaea Ciocotiş, cu o lungime de 3,5 km, în valoare de 3.836.260 lei cu TVA. Prin Grupul de Acţiune Locală GAL Mara Natur, am depus cererea de finanţare pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice şi amenajarea de spaţii verzi”.

S-auzim numai de bine!