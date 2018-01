CJ şi Asociaţia Produs de Maramureş la Săptămâna Verde în Berlin

O delegaţie compusă din reprezentanţi ai Consiliului Judeţean (CJ) Maramureş şi membri ai Asociaţiei Produs de Maramureş au fost prezenţi la Săptămâna Verde de la Berlin. Ei promovează astfel brandul judeţului nostru în Europa.

În fiecare an, în perioada desfăşurării târgului de la Berlin, Maramureşul este nelipsit şi se bucură de prezenţa a numeroase personalităţi la standul său: „Delegaţia Consiliului Judeţean Maramureş împreună cu Asociaţia Produs de Maramureş au dat un plus de valoare prezenţei României la Săptămâna Verde de la Berlin, desfăşurată în perioada 17-28 ianuarie. Maramureşul a fost vioara ce s-a auzit la Berlin în promovarea brandului de ţară şi de regiune. Prin produsele etalate, dar şi prin ospitalitatea ce ne caracterizează, am făcut cinste României. Las imaginile să vorbească despre locul românilor între cele 78 de ţări. Mulţumesc Excelenţei Sale, ambasadorul României la Berlin, domnului Emil Hurezeanu şi profesorului universitar Mihai Berca, prezenţă constantă şi invitat de onoare la această manifestare grandioasă. Ne-a onorat cu prezenţa şi secretarul general al Ministerului Agriculturii. Îi felicit şi pe colegii din Consiliul Judeţean, deoarece au înţeles importanţa prezenţei noastre la Berlin şi îi mulţumesc în mod special domnului preşedinte Gabriel-Valer Zetea pentru susţinere şi implicare”, a spus Anton Rohian, unul dintre consilierii judeţeni ai delegaţiei noastre.