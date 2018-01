Primăria Deseşti riscă să plătească daune de aproape un milion de euro!

Administraţia locală din Deseşti a fost parte într-un proces intentat de mai mulţi localnici cu privire la păşunile comunale. Instanţa s-a pronunţat în primă fază şi a dat câştig de cauză cetăţenilor, astfel că primăria este bună de plată. Şi aceasta nu este deloc mică: aproape un milion de euro! Ba mai mult, conform deciziei, care nu este însă definitivă, ar urma să pună la dispoziţia oamenilor peste 1.800 ha de păşuni, deşi nu are atâtea, pentru următorii 5 ani.

Astfel, 20 de persoane ar urma să fie despăgubite de administraţie conform deciziei instanţei. Primarul, în schimb, nu înţelege pentru ce anume ar trebui să-i despăgubească pe oameni. Gheorghe Bohotici ne-a explicat: „A fost dat un verdict la procesul cu păşunile comunale, dar nu s-a dat încă motivarea sentinţei. Instanţa a hotărât însă lucruri destul de rele pentru noi, în sensul că obligă Consiliul Local Deseşti să plătească daune celor 20 de inşi care au deschis procesul cu păşunile. Iniţial, au fost 13 care au şi încasat, din 2007 şi până în 2012, ca subvenţie, banii pe toate păşunile comunei. Deci, aceştia au luat peste 2,5 milioane de euro în şase ani. Pe lângă ei au mai venit cred că 7 persoane, cu alte pretenţii, iar acum instanţa obligă Consiliul Local să le plătească tuturor despăgubiri de circa 900.000 de euro! Dar pentru ce sunt despăgubirile, mă întreb?! Că ei au păşunat pe gratis, nu i-a conturbat nimeni cu nimic, deci ce despăgubiri să le plătim? Ba mai mult, banii care vin ca subvenţie de la Uniunea Europeană sunt pentru suprafaţă , pentru pajişte şi nu pentru pus la buzunar. Dar uite aşa îşi fac câte o vilă în plus oamenii, ceilalţi şi-au mai făcut. În plus de asta, mai este o asociaţie comunală la care am dat noi păşunea şi care a trecut toate animalele pe ea, adică 195 de bovine şi 26 de cai. Noi însă nu avem atâţia cai în comună. De asemenea, asociaţia nu există. Am fost şi am verificat la DSV, dar nu există codul de exploataţie al asociaţiei. Dar asociaţia a câştigat în instanţă 116.000 de euro şi instanţa obligă Consiliul Local să le dea 240 ha de păşune! Asociaţia, în schimb, nu este înscrisă în Registrul naţional al exploataţiilor. Orice animal care nu figurează acolo este ca şi cum nu l-ai avea”.

Consiliul Local, obligat să închirieze păşuni mai multe decât are!

Pe lângă faptul că primăria ar trebui să plătească daune de aproape un milion de euro, mai este obligată şi să le închirieze oamenilor, pe o durată de 5 ani, o suprafaţă dublă de păşuni faţă de cea existentă. Bineînţeles că administraţia a contestat deciziile şi speră să câştige: „Noi am făcut plângeri penale în legătură cu toate aceste fapte şi este deja un dosar penal pe rol. Mai urmează şi altele. De asemenea, contestăm ambele decizii ale instanţei prin care trebuie să plătim aceste daune şi este imposibil să pierdem, deci facem recurs. Totalul suprafeţelor pe care le-au obţinut în trecut, pe acte, cei care ne-au acţionat în instanţă, este de peste 1.800 ha păşuni, în condiţiile în care noi nu am avut anul trecut eligibile decât 924 hectare! Ar trebui să mai cumpărăm terenuri de la Giuleşti şi de la Ocna ca să le dăm lor păşunea solicitată. Prima dată au cerut în instanţă anularea hotărârii de CL prin care s-au dat păşunile altei asociaţii comunale mari, cu 200 de membri, ce au într-adevăr animale. Totul s-a făcut atunci cu porţile deschise, ca să participe toţi proprietarii de animale. Apoi au cerut despăgubiri şi să le şi dăm spre păşunat toate suprafeţele, ba chiar mai multe decât avem, pe următorii 5 ani! Suprafaţa aceasta a reieşit, deoarece au încărcat numărul de animale şi în funcţie de acest număr reiese suprafaţa. Cum s-a făcut acest lucru? Simplu, au crotaliat toţi mieii, apoi înainte de Paşti i-au vândut, dar nu i-au mai scos din evidenţă după sărbători dacă s-au tăiat…”, a conchis Gheorghe Bohotici. Unii aleşi locali au confirmat spusele primarului, dar sunt convinşi că toate aceste nereguli vor ieşi odată la suprafaţă, făcându-se dreptate.