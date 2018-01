De ce putem juca online gratuit

Pe masura ce tehnologia se dezvolta, iar smartphone-urile moderne, conectate la internet, devin obiecte „de maxima necesitate” pentru nu numar tot mai mare de romani, utilizatorii au tendinta de a folosi aceste dispozitive pentru tot mai multe activitati din viata de zi cu zi. Smartphone-urile devin instrumente ideale pentru socializare, comunicare, informare, cumparaturi, plati de facturi si diverse alte utilizari functionale. O categorie aparte este cea de divertisment in timpul liber. Smartphone-urile au devenit dispozitive anti-plictiseala, asa ca foarte des sunt accesate pentru distractie. Jocurile online capata tot mai multa popularitate pentru ca sunt la indemana oriunde si oricand, sunt placute si, foarte important, adesea sunt gratuite.

Exista sau nu lucruri gratuite?

Se spune insa ca nimic nu este gratis si aceasta zicala este de cele mai multe ori adevarata. Si in cazul jocurilor online, gratuitatea este relativa. Evident ca nimic nu este pus la dispozitie absolut dezinteresat. Cu cat jocurile sunt mai complexe si mai creative, cu atat au presupus mai multa munca, mai multe investitii. Si totusi, orice utilizator de internet si de smartphone stie ca exista numeroase aplicatii gratuite, jocuri care se pot instala fara a solicita vreo taxa – de la jocuri generale pentru orice varsta, la jocuri cazinouri gratis, jocuri cu masini, de strategie, sloturi, poker etc. De asemenea, multe jocuri se pot accesa direct online, pe browser, de asemenea in mod gratuit.

Jocuri gratuite, o industrie profitabila

Si totusi, cine plateste? Direct sau indirect, tot utilizatorul. Adesea creatorii de jocuri solicita „extra optiuni” contra cost. Poate fi vorba de raspunsuri rapide la niste rezolvari din joc, de putere suplimentara, de „scurtaturi”, de optiuni aparte, de acces imediat la faze avansate din joc etc. Dezvoltatorii reusesc astfel sa acumuleze foarte multi bani din… jocuri gratuite.

Explicatia este ca foarte multi utilizatori accepta sa plateasca sume mici (cativa lei, cateva zeci de lei) pentru astfel de variante optionale. Practic, te poti juca gratis, insa varianta de baza te „inspiteste” sa mergi mai departe, la etape superioare, cu bani. In cazul jocurilor de tip casino si poker, jocurile gratuite te acomodeaza cu aceasta lume, insa numai riscand bani reali ai oportunitati cu adevarat ample de a castiga bani reali. Cand utilizatorii se simt capabili de a face „performanta”, adesea trec la etapa urmatoare.

Reclamele genereaza profit pentru dezvoltatorii de jocuri

Jocurile gratuite reusesc sa atraga profit si intr-un alt mod. La fel ca website-urile de media, cele de jocuri includ reclame, publicitate pe care utilizatorul trebuie sa o urmareasca. In cazul aplicatiilor, poti primi puncte in plus sau poti avansa in joc daca urmaresti mai multe video-uri publicitare. Se pot promova alte jocuri, dar si branduri comerciale din orice alt domeniu. Cert este ca utilizatorul genereaza astfel profit pentru dezvoltatorul jocului. Am putea spune ca utilizatorul plateste cu… timpul sau.

Si tot la fel ca in media, aceasta optiune este un gen de compromis. Toata lumea castiga (fiecare primeste ceva): utilizatorul acceseaza continut de divertisment in mod gratuit; dezvoltatorul de jocuri primeste bani de la platitorii de reclame; companiile care platesc pentru reclama isi folosesc eficient bugetele de marketing, caci utilizatorul de jocuri este informat si devine un potential client.

Jocurile gratuite si jocurile platite

In unele cazuri, jocurile platite sunt variante premium ale jocurilor gratuite, evident fara reclame care sa „supere” utilizatorul. De asemenea, unele jocuri complexe, inclusiv cele disponibile pe console si alte asemenea dispozitive, sunt disponibile doar in varianta cu plata. In cazul jocurilor de noroc, prezenta unei plati reale din partea utilizatorului este sinonima cu jocul real, care poate genera sau nu castig.