Peste 5 milioane de lei acordaţi de Ministerul Culturii pentru 89 de proiecte din Maramureş

Paul Cotîrleţ, secretar de stat în Ministerul Culturii s-a aflat în Maramureş ieri, 24 ianuarie 2018, unde, alături de prefectul de Maramureş, Vasile Moldovan, de preşedintele Consiliului Judeţean, Gabriel Zetea, şi de cei doi vicepreşedinţi, Ioan Doru Dăncuş şi George Moldovan, au susţinut o conferinţă de presă, în Palatul Administrativ din Baia Mare. Reprezentantul Guvernului a vorbit despre cele 114 proiecte din judeţ depuse la Ministerul Culturii, tema abordată fiind Centenarul Marii Uniri de la 1918.

Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea, a ţinut să mulţumească secretarului de stat, Paul Cotîrleţ, pentru vizita pe care o face în Maramureş, arătând că acesta vine cu veşti bune pentru judeţ. ”Am muncit anul trecut pentru organizarea Centenarului Marii Uniri, am discutat mult şi în şedinţele de Consiliu Judeţean, am constituit o comisie pentru Centenar, cu acceptul tuturor consilierilor judeţeni, iar această comisie îşi arată acum roadele, prin selectarea de către Guvernul României a peste 100 de proiecte depuse de judeţul Maramureş. Comisia este condusă de vicepreşedintele Ioan Doru Dăncuş, iar din componenţă fac parte consilierii judeţeni Teodor Ardelean, Anton Rohian, Gheorghe Mihai Bîrlea, reprezentanţi ai Prefecturii Maramureş, ai Direcţiei pentru Cultură, dar şi reprezentanţi ai administraţiilor locale din Sighetu Marmaţiei, Şişeşti şi din Băseşti. Sunt finanţări pe care le-am aşteptat foarte mulţi ani în Maramureş, finanţări pe care bugetele proprii ale autorităţilor locale nu le-ar fi putut suporta”, a arătat preşedintele Consiliului Judeţean, Gabriel Zetea.

Prefectul Vasile Moldovan a dorit să îşi arate aprecierea faţă de comisia Centenarului, faţă de reprezentantul Guvernului şi faţă de Ministerul Culturii pentru faptul că finanţează aceste proiecte ce fac cinste judeţului.

Paul Cotîrleţ, secretar de stat în Ministerul Culturii, şi-a început mesajul subliniind faptul că a venit ”obligat” în Maramureş. ”Am fost obligaţi de numărul mare de proiecte depuse, judeţul fiind pe primul loc la proiectele înregistrate la Minister, în număr de 114. Pentru 89 s-a solicitat finanţare şi au fost acceptate toate, iar 25 de proiecte au fost depuse cu titlu de informare a acţiunilor. Merită felicitări atât Consiliul Judeţean Maramureş, cât şi UAT-urile componente. Departamentul Identitate Naţională, aflat în subordinea directă a Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, a înregistrat 2.042 de proiecte la nivelul ţării, din care 114 sunt din Maramureş. De la constituire, acest departament a avut activitatea de evaluare şi analiză a propunerilor făcute pentru aniversarea Centenarului României şi a Primului Război Mondial. Cele mai importante proiecte din judeţul Maramureş şi cu cea mai mare alocare sunt cele de consolidare şi restaurare a Casei Memoriale Gheorghe Pop de Băseşti (din comuna Băseşti) şi a Casei Memoriale Ioan Mihaly de Apşa, din Sighetu Marmaţiei, fiecare cu suma de 1 milion de lei. Tipurile de proiecte finanţate cuprind două ceremoniale militare, o conferinţă, 14 editoriale, un editorial online, 47 de evenimente publice, şase expoziţii, investiţii, piese de teatru, restaurări şi simpozioane. Dacă această sursă de finanţare a fost dedicată instituţiilor statului, Ministerul Culturii mai deschide o linie de finanţare în luna februarie 2018, dedicată ONG-urilor şi asociaţiilor, sub denumirea Acces Centenar – ediţia a II-a, prima fiind în septembrie 2017. Pe site-ul Ministerului urmează să fie publicate toate informaţiile, precum şi paşii care trebuie urmaţi pentru a îndeplini criteriile de selecţie”, a precizat secretarul de stat în Ministerul Culturii, Paul Cotîrleţ.

În finalul întâlnirii cu presa, preşedintele CJ Maramureş, Gabriel Zetea, a precizat că, în total, în judeţ vor ajunge peste cinci milioane de lei de la Ministerul Culturii doar pentru cele 89 de proiecte finanţate. Totodată, a dorit să reamintească faptul că, la fel ca în anii precedenţi, instituţia judeţeană va avea linii de finanţare distincte în ceea ce priveşte proiectele culturale ale Maramureşului, iar în cadrul acestora, o axă va fi dedicată doar Centenarului Marii Uniri, unde ONG-urile şi asociaţiile care doresc finanţări publice pot să aplice pe Ghidul de finanţare care va fi publicat după aprobarea bugetului pentru anul 2018. (a.b.m.)