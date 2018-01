Sute de maramureşeni s-au prins în Hora Unirii

Unirea Principatelor Române a fost sărbătorită într-un mod unic şi special în Baia Mare. Evenimentul organizat în ceilalţi ani la Palatul Administrativ din Baia Mare a fost mutat în acest an al Centenarului Marii Unirii, în apropierea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” pe bulevardul Unirii. Atmosfera de aici a fost una cu adevărat de sărbătoare. În deschidere, Fanfara Municipală a intonat imnul României, apoi a transmis cuvântul Arhivelor Naţionale, Dr. Marius Uglea, care a oferit tuturor celor prezenţi o adevărată lecţie de istorie.

De la discursuri la momente artistice

„Mica Unire cum o numesc istoricii reprezintă unificarea vechilor state, Moldova şi Ţara Românească şi alegerea primului domnitor român. Unirea celor două principate a fost posibilă după războiul Crimeii într-un context european favorabil speculat de politicienii moldoveni şi munteni. Primii paşi către unire au fost făcuţi la Braşov în 24 mai 1848 prin programul «Legământ. Prinţipiile noastre pentru reformarea patriei» care cuprindea cele două obiective fundamentale româneşti: unirea Moldovei cu Ţara Românească într-un singur stat neatârnat românesc”, a amintit Marius Uglea. După ce Corala ”Armonia” a interpretat mai multe cântece patriotice, prefectul de Maramureş, Vasile Moldovan, a dat citire cuvântului transmis de premierul interimar al României, Mihai Fifor. La cuvânt a fost invitat şi secretarul de stat în Ministerul Culturii, Paul Cotîrleţ. De asemenea, a vorbit primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş. „Sărbătorim azi Mica Unire. E o zi în care în mod simbolic, dar şi cu putere e nevoie să insuflăm în inimile noastre mai multă dragoste unii faţă de ceilalţi şi mai multă dragoste faţă de România, 100 de ani de România. Sărbătorim azi un pas unic, curajos, pe care l-au făcut politicienii cu foarte mulţi ani în urmă, arătând ce trebuie să faci pentru oamenii din jurul tău şi ce trebuie să faci pentru ţară”, a spus edilul băimărean. Printre cei care au rostit un discurs s-a numărat şi preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea. După cuvintele adresate de autorităţile judeţene şi locale, maramureşenii s-au prins în Hora Unirii. Cu multă emoţie, dar şi cu bucurie, cei prezenţi s-au bucurat să-şi dea mâna între ei şi să redescopere mândria de a fi români. Manifestarea a continuat cu cântece patriotice şi melodii folk interpretate de invitaţii spectacolului.

Emoţie în sufletele băimărenilor

De altfel, la eveniment au venit maramureşeni de toate vârstele. Cu lacrimi în ochi, cei prezenţi au mărturisit că pentru ei este o zi însemnată. „E o acţiune foarte frumoasă. Efectiv m-au podidit lacrimile. Avem o vârstă şi am trecut prin multe. E emoţionant. Nu am mai trăit un asemenea moment, să fim într-un an în care sunt 100 de ani de la Marea Unire. E o emoţie extraordinară. Mă gândesc ce s-a întâmplat în istorie, cât de greu s-a obţinut această libertate, această unire şi ce se întâmplă azi. Fac o comparaţie”, a spus una dintre băimărence, Geta. O altă băimăreancă, Lucica, a declarat că „e foarte frumos şi emoţionant. Îmi doresc să fie mai bine pentru copii, pentru nepoţi şi să fim mai buni”. La rândul său, unul dintre băimărenii participanţi la manifestare şi-a exprimat regretul faţă de ceea ce se întâmplă azi. „Poate vom înţelege că atunci au trăit mult mai bine oamenii unii cu alţii. Acum nu se mai înţelege om cu om. Nu înţeleg de ce se mănâncă atâta oamenii în Parlament, parcă nu am fi români. La Mulţi Ani, România”!