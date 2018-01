Acţiune caritabilă a corului Gaudium

În 25 ianuarie, a fost semnat un Parteneriat de colaborare între Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Baia Mare, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului – Corul de Copii şi Tineri ,,Gaudium” şi Seminarul Teologic Liceal ,,Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare. Parteneriatul a venit în urma unei dorinţe de a face o faptă caritabilă. Practic, corul Gaudium a donat Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Baia Mare tableta electronică pe care a câştigat-o în urma concursului naţional ocazionat de Ziua internaţională a cântului coral (locul al II-lea), şi organizat de Cantus Mundi România, în luna decembrie a anului trecut.

La această acţiune au fost prezente persoane de specialitate în domeniu: Buda Cristina – inspector şcolar pentru învăţământ special, prof. Covaci Nicoleta Elena – directorul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Baia Mare, Baic Monica Maria – profesor de Kinetoterapie şi arhid.prof.drd. Adrian Dobreanu – coordonatorul şi dirijorul Corului de Copii şi Tineri ,,Gaudium” din Baia Mare. Înainte de semnarea propriu-zisă a parteneriatului între instituţii, o parte a membrilor Corului de Copii şi Tineri ,,Gaudium” au interpretat celor prezenţi la eveniment, în holul instituţiei, cântări folclorice şi religioase; la rândul lor, copii din cadrul Centrului Incluziv, au recitat câteva poezii cunoscute din opera eminesciană, ştiindu-se faptul că, acum o săptămână, a fost sărbătorită Ziua Culturii Naţionale. ,,Ne bucurăm că astăzi am reuşit să fim în mijlocul copiilor din cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie inclusivă, oferind acest mic dar, o tabletă; nu am făcut alt­ceva decât să donăm din puţinul nostru celor ce au mai multă nevoie în activităţile educative pe care le desfăşoară. Fiindcă, dar din dar se face rai!”, a precizat arhid. Adrian Dobreanu. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă are scopul să ofere servicii de instruire, educare, recuperare, profesionalizare şi integrare socio-profesională. Tinerii cu dizabilităţi sunt incluşi într-o şcoală deschisă, prietenoasă, tolerantă şi democratică, comprehensivă, fără discriminare şi excludere, mediu în care ei sunt valorizaţi şi integraţi. Centrul Şcolar are ca ordonator principal de credite Consiliul Judeţean Maramureş.