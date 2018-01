Cabinet parlamentar USR în Maramureşul istoric

Vlad Emanuel Duruş, deputat USR de Maramureş, îşi deschide cabinet parlamentar şi în municipiul Sighetu Marmaţiei. Parlamentarul a luat această decizie după succesul audienţelor pe care le-a avut în stradă, în mijlocul comunităţii sighetene. Astfel, Vlad Duruş consideră că este oportun un birou care să deservească Maramureşul istoric, unde se vor putea adresa toţi cetăţenii zonei.

Deputatul speră să deschidă biroul parlamentar în cel mult două săptămâni: „Am reuşit să închei o înţelegere pentru deschiderea unui birou parlamentar în Sighetu Marmaţiei. În cel mai scurt timp încercăm să punem sediul la punct pentru a putea primi cetăţenii în audienţă şi să discutăm despre problemele lor. După cum ştiţi am avut audienţe în stradă, în Sighetu Marmaţiei, am fost foarte bine primiţi şi multă lume ne întreba când urmează să deschidem un birou parlamentar permanent. Acum avem spaţiul, mai trebuie puse la punct mici detalii şi din punctul meu de vedere sper ca în două săptămâni să avem şi deschiderea acestui cabinet care să deservească toată regiunea Maramureşului istoric”, spune Vlad Duruş. Biroul parlamentar este amplasat pe aleea pietonală din centrul oraşului, peste drum de Memorial.

Filială înfiinţată

la Sighet

Cu această ocazie, a deschiderii biroului parlamentar, politicienii doresc şi înfiinţarea unei filiale USR în Sighetu Marmaţiei: „Odată cu deschiderea acestui cabinet al deputatului USR de Maramureş este iminentă şi deschiderea unei filiale acolo. În şedinţa biroului local al filialei Baia Mare, unde am aprobat adeziunea lui Ionel Năsui, am mai aprobat o adeziune la Sighetu Marmaţiei. Deci încet, încep să se contureze şi acolo primii membri ai unei viitoare filiale locale pe care sperăm să o înfiinţăm tot în acea perioadă în care vom deschide biroul parlamentar”, precizează Dan Ivan, preşedintele USR Maramureş. Vlad Duruş mai are deschis un cabinet parlamentar în municipiul Baia Mare.