Seinenii plătesc mai puţin la bugetul local în 2018

Taxele şi impozitele locale s-au majorat puţin în acest an în oraşul Seini, însă oamenii vor avea de plătit mai puţini bani la bugetul local. De ce? Simplu: s-au eliminat alte taxe, aşa că sumele sunt mai mici faţă de 2016.

Mai mult au de plătit doar cei care locuiesc pe anumite străzi cărora li s-a schimbat categoria zonală, conform legii. Restul vor da mai puţin, după cum ne-a informat Gabriela Tulbure, primarul oraşului: „Taxele şi impozitele locale s-au schimbat foarte puţin, în sensul că s-a făcut zonarea pentru Codul fiscal. Din 2016 a devenit obligatoriu ca să existe în fiecare comunitate <zona A>. Oraşul Seini nu a avut o asemenea împărţire, aşa că prin crearea zonelor a rămas strada Tineretului, despre care am discutat şi cu Consiliul Local că a rămas din eroare în zona C şi a fost trecută în categoria B, după cum avem şi PUZ-ul. Însă ce plătesc oamenii, în general, faţă de anul 2017, este chiar mai puţin, deşi taxele şi impozitele locale s-au mărit sensibil. Cum a fost posibil acest lucru: după noul Cod fiscal nu se mai impune taxarea suplimentară a celor 400 metri pătraţi (curţi-construcţii), aşa că s-a făcut compensarea cu sumele care au crescut într-o măsură mică pentru terenuri şi imobile, iar lumea plăteşte mai puţin. Noi am făcut şi o analiză cu scumpirile pe care le-am preconizat, şi primăria va încasa mai puţin la bugetul local cu 100.000 de lei faţă de anul trecut. Plătesc mai mult doar persoanele care locuiesc pe strada unde s-a modificat încadrarea în categoria zonală”.