6 maramureşeni sunt cercetaţi pentru contrabandă cu ţigări

Poliţiştii de frontieră maramureşeni au descoperit şi confiscat, în urma unei acţiuni pe linia combaterii contrabandei cu ţigări, peste 2.400 pachete cu ţigări, de provenienţă ucraineană, şi au depistat 6 cetăţeni români, care sunt cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă.

În data de 26 ianuarie, la nivelul Sectorului Poliţiei de Frontieră Poienile de sub Munte – ITPF Sighetu Marmaţiei s-a declanşat o acţiune pe linia combaterii contrabandei cu ţigări, de provenienţă ucraineană, în zona de competenţă.

Astfel, în jurul orei 04, poliţiştii de frontieră au observat pe raza localităţii Poienile de sub Munte, patru persoane care se îndreptau de la frontiera de stat spre interiorul ţării, transportând, în spate, colete voluminoase.

Poliţiştii au somat verbal persoanele în cauză, însă acestea au abandonat coletele şi au încercat să fugă, dispersându-se în direcţii diferite.

În urma acţiunii, s-a reuşit reţinerea persoanelor în cauză, patru bărbaţi, cu vârste cuprinse între 18 şi 32 de ani, toţi patru domiciliaţi pe raza judeţului Maramureş.

Pe timpul cercetărilor, s-a stabilit că, în activitatea infracţională mai sunt implicate două persoane de sex masculin, cetăţeni români, în vârstă de 20, respectiv 23 de ani, domiciliaţi tot pe raza judeţului nostru.

În imediata apropiere a acestora au fost descoperite 5 colete cu ţigări, de provenienţă ucraineană. Drept urmare, s-a luat măsura conducerii cetăţenilor români, împreună cu baxurile cu ţigări, la sediul sectorului în vederea continuării cercetărilor.

În urma inventarierii coletelor, s-a constatat că acestea conţin 2.457 pachete ţigări, marca Marble, în valoare de peste 28.700 lei.

Întreaga cantitate de ţigări a fost ridicată în vederea confiscării, iar în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă. În continuare, se fac cercetări în vederea depistării tuturor persoanelor implicate şi a documentării întregii activităţi infracţionale.

Peste 13.000 de pachete de ţigări de contrabandă, confiscate la frontiera de nord

Poliţiştii de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmaţiei au descoperit şi confiscat, în PTF Siret şi la frontiera verde, peste 13.700 pachete cu ţigări, de provenienţă ucraineană.

În data de 27 ianuarie, în jurul orei 02, un echipaj mobil de la Sectorul PF Valea Vişeului a efectuat semnalele regulamentare pentru a opri la control, un autoturism marca Audi.

Şoferul maşinii a ignorat semnalele, continuându-şi deplasarea în mare viteză spre localitatea Bistra. Poliţiştii de frontieră au procedat la urmărirea maşinii, iar la scurt timp aceasta a fost descoperită abandonată.

La cercetarea zonei, în apropiere au fost descoperite mai multe colete, care conţineau cantitatea de 3.460 pachete cu ţigări, de provenienţă ucraineană, în valoare de 41.000 lei.

Şi poliţiştii din Brodina au descoperit, în apropierea frontierei de stat, 5 colete cu ţigări. În urma inventarierii, a rezultat cantitatea de 9.880 pachete, de provenienţă ucraineană, în valoare totală de 115.600 lei.

Ţigările au fost confiscate, iar în continuare se fac verificări în vederea identificării persoanelor implicate.

Motociclete dezmembrate, căutate în Italia, descoperite la Petea

Poliţiştii de frontieră din Petea au descoperit, în compartimentul de marfă al unui microbuz, printre bagajele personale ale unor cetăţeni ucraineni, care intenţionau să intre în România, patru motociclete dezmembrate, care figurau în bazele de date ca bunuri căutate pentru confiscare.

Sîmbătă, 27 ianuarie, în Punctul de Trecere a frontierei Petea s-a prezentat, pentru a intra în ţară, un cetăţean ucrainean, Serhii H., în vârstă de 27 ani, conducând o autoutilitară marca Mercedes.

Din primele verificări s-a constatat faptul că, în compartimentul de marfă al maşinii, alături de bagajele personale, s-au aflat mai multe piese, aparţinând unor motociclete.

Poliţiştii de frontieră au verificat cu atenţie componentele şi au constatat că acestea formau 4 motociclete, marca BMW, Kawasaki, Ducatti şi Harley Davinson, care au fost dezmembrate.

Mai mult, existând suspiciuni cu privire la marfa transportată, s-au efectuat verificări suplimentare în bazele de date, rezultând faptul că, vehiculele figurau ca fiind bunuri căutate pentru confiscare, alerta fiind introdusă de către autorităţile din Italia.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire, iar piesele celor 4 motociclete au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Opt cetăţeni din Irak, depistaţi la frontieră

Poliţiştii de frontieră din Giurgiu au desfăşurat o acţiune comună, împreună cu poliţişti din Băneasa, pe linia prevenirii şi combaterii migraţiei ilegale.

Ei au observat, într-o parcare de camioane, adiacentă drumului naţional care face legătura între Giurgiu şi Bucureşti, trei cetăţeni străini, care încercau să taie prelata unui automarfar pentru a se urca în semiremorca acestuia.

În cadrul aceleiaşi acţiuni, tot pe DN5, au mai fost depistaţi alţi cinci cetăţeni străini care se deplasau pe jos în direcţia Bucureşti şi care nu îşi justificau prezenţa în zona de frontieră.

Cele opt persoane au fost conduse la sediul poliţiei de frontieră pentru cercetări, unde s-a stabilit că sunt cetăţeni irakieni, toţi bărbaţi, cu vârste cuprinse între 17 şi 39 de ani, majoritatea solicitanţi de azil în ţara noastră. Cetăţenii irakieni au declarat că intenţionau să pătrundă în interiorul unor autocamioane, fără ştiinţa şoferilor, cu intenţia de a ajunge în Germania.

Urmare celor constatate, cei în cauză au fost predaţi lucrătorilor din cadrul centrelor regionale de cazare şi proceduri pentru solicitanţii de azil unde erau luaţi în evidenţă. În cauză cercetările continuă, la finalizare urmând a fi luate măsurile ce se impun.