Schimbări majore pentru şoferi • ASF şi RAR – proiecte cu impact asupra tuturor autovehiculelor

ASF şi RAR vor derula trei proiecte cu impact asupra tuturor autovehiculelor, ce privesc inspecţiile tehnice de siguranţă, înfiinţarea corpului constatatorilor de daună independenţi, precum şi un serviciu de informare rapidă pus la dispoziţie cumpărătorilor de maşini second hand.

• Primul proiect se referă la efectuarea inspecţiilor tehnice de siguranţă pentru vehiculele cu avarii ale sistemelor de siguranţă rutieră. În Strategia pentru Siguranţa Rutieră, precum şi în Planul de implementare a acesteia, este prevăzută creşterea siguranţei rutiere prin îmbunătăţirea stării tehnice a parcului auto, iar una dintre măsuri presupune introducerea inspecţiei tehnice de siguranţă pentru repunerea în circulaţie a vehiculelor implicate în accidente rutiere majore. Această măsură presupune ca unui autovehicul, ale cărui sisteme de securitate rutieră sunt grav avariate în urma unui accident, să i se suspende inspecţia tehnică periodică (ITP), urmând ca după efectuarea reparaţiei să i se efectueze o verificare a conformităţii stării tehnice. Dacă în urma acestei verificări, autovehiculul îndeplineşte cerinţele funcţionale şi dimensionale, inspecţia tehnică periodică reintră în valabilitate. Această verificare va fi obligatorie doar pentru autovehiculele care au anumite tipuri de avarii ce pot pune în pericol siguranţa rutieră. Măsura va avea consecinţe asupra tuturor autovehiculelor.

• Al doilea proiect se referă la constituirea corpului constatatorilor de daună independenţi. Proiectul vine în completarea Normei RCA şi va presupune liberalizarea acestei meserii, asigurându-se condiţiile de independenţă, pregătire profesională şi răspundere a viitorilor constatatori de daună. În următoarele luni va începe dezbaterea pe acest subiect, urmând ca în trimestrul trei al acestui an proiectul să devină funcţional.

• Al treilea proiect se referă la un serviciu care va fi pus la dispoziţie de către Registrul Auto Român, cu sprijinul ASF, pentru o informare rapidă a cumpărătorilor de autovehicule la mâna a doua. Practic, printr-un sms transmis către Registrul Auto Român, cumpărătorii pot afla date despre istoricul de kilometri ai unui autovehicul, eventuale deficienţe avute în timp ale acestuia, precum şi informaţii generale despre daunele înregistrate de către acel autovehicul. Piaţa auto second hand din România a fost în ultimii ani subiectul unor dezbateri aprinse cu privire la falsificarea sau ascunderea unor informaţii relevante asupra uzurii sau stării tehnice a unui autovehicul. Autoritatea de Supraveghere Financiară, în limitele furnizării unor informaţii care se supun reglementărilor de protecţie a datelor, va sprijini acest proiect prin transmiterea de informaţii privind cazierul de daune al fiecărui autovehicul pentru care a fost deschis vreun dosar de daună.