Ţi-e imposibil să ajungi în propria curte din drumul public?

• Legea îţi permite să treci prin curtea vecinului •

Dreptul de trecere reprezintă una dintre cele mai întâlnite limite legale ale dreptului de proprietate privată şi este reglementat de Codul civil în vigoare, care stabileşte ce se întâmplă atunci când proprietarul nu are acces din drumul public la curtea proprie. Dreptul de trecere ca limită legală a dreptului de proprietate este reglementat în prezent la art. 617 din Codul civil, într-un subcapitol intitulat chiar „Dreptul de trecere”. Potrivit acestuia, „proprietarul fondului care este lipsit de acces la calea publică are dreptul să i se permită trecerea pe fondul vecinului său pentru exploatarea fondului propriu”, ceea ce înseamnă că, atunci când se află în imposibilitate de ieşire la drumul public, proprietarul are dreptul să treacă prin curtea vecinului său pentru a ajunge în curtea proprie, cu condiţia ca trecerea lui să aducă o minimă stânjenire vecinului – se arată în avocatnet.ro.De altfel, imposibilitatea de ieşire la drumul public presupune existenţa unui loc înfundat, adică acel teren care fiind înconjurat de terenurile altor proprietari nu îngăduie proprietarului său o ieşire suficientă la drumul public. Totuşi, dacă locul înfundat are ieşire la calea publică pe un drum care poate deveni practicabil cu efectuarea unor cheltuieli rezonabile din partea proprietarului, prevederile art. 617 din Codul civil nu mai sunt aplicabile, adică proprietarului nu îi mai este asigurată trecerea prin curtea vecinului. De asemenea, potrivit legislaţiei civile în vigoare, proprietarul este obligat să permită folosirea fondului său pentru efectuarea unor lucrări necesare fondului învecinat, precum şi accesul vecinului pe terenul său pentru tăierea crengilor şi culegerea fructelor. (G.M.)