Cupa Tymbark şi-a desemnat campioanele etapei municipale

În Baia Mare s-a desfăşurat a III-a ediţie a Cupei Tymbark la fotbal, fete şi băieţi, în urma căreia campioanele, dar şi locurile secunde s-au calificat la etapa judeţeană. Şcoala 18 se poate mîndri în această fază a competiţiei cu două locuri 1, Şcoala 12 „Dr. Victor Babeş” şi Şcoala 3 „D. Cantemir” cu cîte unul.

Rezultatele Cupei Tym­bark, faza municipală • Fete, Under 10, clasele III-IV (2007 şi mai mici): Şcoala 6 – Şcoala 5 0-0; Şcoala 18 – Şcoala 6 3-0; Şcoala 5 – Şcoala 18 0-2. Clasamentul: 1. Şcoala 18 (prof. Octavian Dragomir şi Carmen Marincaş); 2. Şcoala 5 „V. Alecsandri”; 3. Şcoala 6 „N. Stănescu”. • Fete, Under 12, clasele V-VI (2005 şi mai mici): Şcoala 18 – Şcoala 4 1-0; Şcoala 6 – Şcoala 12 0-1; Finala mică: Şcoala 4 – Şcoala 6 3-0; Finala mare: Şcoala 12 – Şcoala 18 3-0. Clasamentul: 1. Şcoala 12 „Dr. V. Babeş” (prof. Horia Buzaşu); 2. Şcoala 18; 3. Şcoala 4 „A. Iancu”; 4. Şcoala 6 „N. Stănescu”. • Băieţi, Under 10, clasele III-IV (2007 şi mai mici): Şcoala 18 – Şcoala 4 2-1; Şcoala 18 – Şcoala 5 3-0; Şcoala 4 – Şcoala 12 6-0; Şcoala 4 – Şcoala 6 1-0. Clasamentul: 1. Şcoala 18 (prof. Octavian Dragomir şi Carmen Marincaş); 2. Şcoala 4 „A. Iancu”; 3. Şcoala 6 „N. Stănescu”; 4. Şcoala 5 „V. Alecsandri”; 5. Şcoala 12 „Dr. V. Babeş”. • Băieţi, Under 12, clasele V-VI (2005 şi mai mici): Şcoala 8 – Şcoala 6 2-1 (după penalty-uri); Şcoala 5 – Şcoala 12 0-0; Şcoala 18 – Şcoala 21 1-0; Şcoala 8 – Şcoala 12 2-0; Şcoala 18 – Şcoala 3 2-3 (după penalty-uri); Finala mare: Şcoala 8 – Şcoala 3 0-3. Clasamentul: 1. Şcoala 3 „D. Cantemir” (prof. Vasile Mariş şi Natalia Gherghel); 2. Şcoala 8 „L. Blaga”; 3. Şcoala 18; 4. Şcoala 18 „Dr. V. Babeş”; 5. Şcoala 6 „N. Stănescu”; 6. Şcoala 21 „A. Iancu”; 7. Şcoala 5 „V. Alecsandri”. Primele două clasate de la fiecare categorie s-au calificat la etapa judeţeană a Cupei Tymbark.

Partidele au fost arbitrate de Marius Maghear, Marius Bărbuş, Dorel Lazin şi Paul Bujor, iar comisia de organizare a fost compusă din profesorii Adrian Şuta, Octavian Dragomir şi Cris­tian Lucaci. Informaţii furnizate de prof. Octavian Dragomir.