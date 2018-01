În anul 2017, au fost confiscate peste 2,6 milioane de pachete cu ţigări de contrabandă

La sediul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei a avut loc evaluarea activităţilor desfăşurate în anul 2017, la care au participat inspectorul general al Poliţiei de Frontieră Române – chestor general de poliţie Ioan Buda, prefectul judeţului Maramureş – Vasile Moldovan, prefectul judeţului Suceava – Mirela Elena Adomnicăi şi reprezentanţi ai structurilor din judeţ cu care poliţiştii de frontieră cooperează.

În anul 2017, prin punctele de trecere a frontierei din cadrul inspectoratului, s-a înregistrat un trafic de peste 5.780.000 persoane din statele membre UE şi 1.850.000 persoane din state non-UE, care au tranzitat frontiera, atât pe sensul de intrare, cât şi pe sensul de ieşire în/din ţară. De asemenea, au tranzitat frontiera peste 2.825.000 mijloace de transport.

În anul 2017, poliţiştii de frontieră au întocmit 928 dosare penale (Satu Mare – 215, Maramureş – 325, Suceava – 388) sub aspectul săvârşirii a 1.391 infracţiuni, de către 775 persoane. Au fost aplicate 365 sancţiuni contravenţionale în valoare de 330.000 lei. Valoarea totală a bunurilor confiscate a fost de peste 35.687.000 lei, adică 7.759.000 euro.

Situaţia bunurilor confiscate sau indisponibilizate de către poliţiştii de frontieră în cadrul misiunilor de supraveghere şi control a frontierei de stat se prezintă astfel: • 2.677.700 pachete cu ţigări (5.356 baxuri) • 239 autovehicule • 114 kg chihlimbar • 680 bucăţi coarne de cerb • 500 litri combustibil • 494 litri alcool • 114 mc material lemnos.

Pe linia migraţiei ilegale au fost desfăşurate 177 acţiuni cadru proprii şi în comun cu structurile teritoriale ale Inspectoratului pentru Imigrări de pe raza judeţelor Satu Mare, Maramureş şi Suceava, în urma cărora s-au înregistrat 29 dosare de migraţie ilegală, în care au fost implicaţi 121 migranţi, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de trecere ilegală a frontierei. Totodată, a fost destructurată o grupare infracţională, fiind reţinuţi şi cercetaţi 15 traficanţi de migranţi.

În anul 2017, pe linia combaterii contrabandei, poliţiştii de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmaţiei au înregistrat 461 dosare penale, fiind implicate 295 persoane, sub aspectul săvârşirii a 619 infracţiuni.

Au fost executate 67 de percheziţii domiciliare, în cadrul unor acţiuni de combatere a contrabandei cu ţigări, şi au fost puse în executare 87 de ordonanţe de punere sub sechestru asigurator. Valoarea bunurilor puse sub sechestru se ridică la suma de 4.067.000 lei, 13.545 euro şi 900 lire.

A fost descoperită şi ridicată în vederea confiscării cantitatea de 2.677.700 pachete cu ţigări, de provenienţă ucraineană, în valoare totală de 25.975.232 lei.

Pe timpul celor 398 evenimente de contrabandă constatate, poliţiştii de frontieră au folosit armamentul din dotare în 114 situaţii, pentru somarea şi reţinerea persoanelor implicate.

Pe linia traficului internaţional cu autoturisme furate au fost executate 24 acţiuni, atât independent, cât şi împreună cu structurile de cooperare.

Ca urmare a activităţii desfăşurate au fost înregistrate 55 dosare penale, pentru săvârşirea a 63 infracţiuni de către 59 persoane, cetăţeni români şi străini.

Au fost descoperite 52 autovehicule furate din străinătate a căror valoare depăşeşte suma de 5.773.000 lei.

Pe linia nerespectării regimului armelor şi muniţiilor au fost înregistrate 11 dosare penale, pentru săvârşirea a 20 infracţiuni, în care au fost implicate 8 persoane. Totodată, au fost descoperite şi ridicate 7 arme, majoritatea neletale, şi mai multe tipuri de muniţie.

În urma desfăşurării unor acţiuni specifice, au fost înregistrate 3 dosare penale, pe linia combaterii braconajului, pentru săvârşirea a 3 infracţiuni de către 3 persoane, cetăţeni români.

În anul 2017, au fost înregistrate 8 dosare penale, pe linia combaterii traficului cu substanţe interzise, pentru comiterea a 15 de infracţiuni, de către 13 persoane. Totodată, a fost ridicată în vederea confiscării cantitatea de 640 grame cannabis şi 1.075 pastile ecstasy.