Au reapărut şansele pentru play-off

• CSM Focşani 2007 – CS Minaur Baia Mare •

Liga Zimbrilor se reia la mijlocul acestei săptămîni cu etapa 16, CS Minaur Baia Mare avînd programat azi, 31 ianuarie, meci la CSM Focşani 2007. Cu şanse reale de a accede în play-off în urma retragerii celor de la HC Odorhei din campionat, echipa antrenată de Raul Fotonea are o deplasare dificilă, atît focşănenii, cît şi băimărenii urmînd a se lupta pentru ultimul loc de play-off. De altfel, CSU Suceava, HC Vaslui şi CSM Făgăraş sînt alte trei echipe care visează la ultimul loc ce duce în faza superioară, toate cele cinci echipe fiind despărţite în acest moment de şase puncte. Aşadar, se anunţă o luptă interesantă din toate punctele de vedere, mai ales că au mai rămas de disputat 11 etape din sezonul regulat, aici punînd la socoteală şi etapa cînd cele cinci grupări ar fi trebuit să întîlnească pe HC Odorhei. Doar că meciurile respective vor fi omologate cu scorul de 10-0.

Cinci puncte sînt între echipele ce se vor duela azi, CSM Focşani a totalizat 13 puncte, iar CS Minaur a strîns un număr de 18. În pauza de iarnă, băimărenii nu au realizat nici un transfer, iar pregătirea a efectuat-o pe plan local, şi a inclus şi patru meciuri de verificare. De fapt, două duble, cu CSM Oradea şi România Under 21, în toate cele patru partide victoria revenind formaţiei din Liga Zimbrilor. În meciul din turul campionatului, băimărenii au învins pe CSM Focşani cu scorul de 28-18 (14-9), aşa că moralul este unul favorabil echipei noastre în confruntările directe. Însă echipa din Focşani a avut evoluţii bune în meciurile de acasă, producînd două surprize în turul campionatului, victorii cu Dunărea Călăraşi (27-25) şi Dobrogea Sud (21-18). Ca atare, ocupanta poziţiei a noua nu va avea deloc o misiune facilă, însă un lucru îmbucurător e faptul că Raul Fotonea va avea la dispoziţie tot lotul, toţi jucătorii accidentaţi de la finalul lui 2017 fiind apţi pentru primul meci oficial din acest an. Meciul CSM Focşani 2007 – CS Minaur Baia Mare va începe la ora 18.30 şi va fi condus de clujenii G. Badiu/I. Barbu.

HC Odorhei s-a retras din campionat

Din cauza dificultăţilor financiare, în special a trecerii în nefiinţă a finanţatorului Attila Verestoy, care a susţinut echipa, HC Odorhei a înştiinţat Federaţia Română de Handbal că se retrage din campionat. În aceste condiţii, HC Odorhei va pierde toate partidele rămase de disputat din sezonul regulat cu 10-0. Marea beneficiară după această retragere poate fi CS Minaur Baia Mare, favorită în acest moment la locul 8, care duce în play-off.

Programul etapei 16 • Miercuri, 31 ianuarie: CSM Bucureşti – CSU Suceava, ora 17.30, TVR HD; CSM Focşani 2007 – CS Minaur Baia Mare, ora 18.30; SCM Politehnica Timişoara – AHC Dobrogea Sud Constanţa, ora 19.00, Digi Sport şi Telekom Sport; CSA Steaua Bucureşti – HC Odorhei 10-0 • Joi, 1 februarie: CS Politehnica Iaşi – HC Vaslui, ora 17.00; Dinamo Bucureşti – AHC Dunărea Călăraşi, ora 17.30, TVR HD; AHC Potaissa Turda – CSM Făgăraş 30-20 (s-a jucat în devans).