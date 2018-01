În Baia Mare şi Ocna Şugatag, 5 permise şi 8 certificate de înmatriculare reţinute

– amenzi de peste 16.000 lei –

Poliţiştii rutieri au fost prezenţi pe drumurile publice din judeţ pentru supravegherea traficului rutier şi prevenirea accidentelor de circulaţie. În Baia Mare şi Ocna Şugatag au fost aplicate peste 40 de sancţiuni contravenţionale şi au fost reţinute 5 permise şi 8 certificate de înmatriculare.

• Poliţiştii Biroului Rutier Baia Mare au acţionat pentru depistarea acelor şoferi care nu respectă semnificaţia culorii roşii a semaforului. În cadrul activităţilor au fost aplicate 15 sancţiuni contravenţionale, în valoare de aproximativ 6.000 lei. De asemenea, au reţinut 5 permise de conducere şi au retras un certificat de înmatriculare.

• Poliţiştii din Ocna Şugatag au acţionat pe raza de competenţă împreună cu specialişti din cadrul Registrului Auto Român. Au fost verificate 32 de autoturisme şi pentru neregulile constatate au fost aplicate 29 de sancţiuni contravenţionale, a căror valoare a depăşit suma de 10.000 lei. Ca măsură complementară, în 7 cazuri s-a dispus retragerea certificatelor de înmatriculare.

Dosare penale pentru infracţiuni rutiere

Poliţiştii au întocmit două dosare penale pentru comiterea de infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice. Poliţiştii din Sighetu Marmaţiei l-au depistat pe un bărbat, de 50 de ani, din municipiu care conducea un autoturism în stare de ebrietate pe strada Unirii. Deoarece testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentraţie de 0.67 mg/l alcool în aerul expirat, şoferul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe de sânge.

Un alt sighetean, de 35 de ani, a fost oprit pentru verificări în timp ce conducea o autoutilitară pe strada Câmpului, din Baia Sprie. Poliţiştii au constatat că acesta nu deţine permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule. Întrucât prezenta halenă alcoolică, sigheteanul a fost condus la Centrul de Permanenţă din oraş, unde a refuzat recoltarea de probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În Baia Mare

Din coliziunea a trei autoturisme, patru participanţi au ajuns la spital

Luni noaptea, la ora 23.35, poliţiştii rutieri au fost sesizaţi cu privire la producerea unui accident de circulaţie pe B-dul Bucureşti, din Baia Mare.

Un tânăr, de 28 de ani, din municipiu, care conducea un autoturism pe banda I, a efectuat neregulamentar un viraj la stânga, încălcând marcajul longitudinal dublu continuu. Astfel autoturismul condus de acesta a intrat în coliziune cu un alt autoturism care circula în aceeaşi direcţie, pe banda II, fiind apoi proiectat pe sensul opus de mers unde a acroşat un alt autoturism parcat regulamentar. Şoferul, de 28 de ani, precum şi cel din maşina acroşată, un băimărean, de 23 de ani, dar şi doi pasageri au fost răniţi în urma impactului şi transportaţi la spital, unde au beneficiat de îngrijiri medicale.

Conducătorii auto au fost testaţi cu aparatul etilotest şi s-a constatat că nu se aflau sub influenţa alcoolului.

În Budeşti

Un copil a fost rănit şi a ajuns la spital

Pe raza localităţii Budeşti a avut loc un alt accident de circulaţie, soldat cu rănirea unui copil de 4 ani.

Accidentul a avut loc în jurul orei 17.20. Băiatul, care s-a angajat în traversarea DJ 186B, a fost surprins şi accidentat de un autoturism, condus de un bărbat, de 57 de ani, din Şieu. Minorul a fost transportat la Spitalul din Baia Mare, unde a rămas internat sub supraveghere medicală. Conducătorul auto nu se afla sub influenţa alcoolului.

Amenzi de peste 40.000 lei şi 10 permise reţinute

Combaterea vitezei excesive rămâne o preocupare principală a poliţiştilor Serviciului Rutier Maramureş, care organizează în permanenţă acţiuni prin intermediul cărora încearcă prevenirea accidentelor rutiere cauzate de viteza excesivă.

Pe DN 18 Giuleşti – Sighetu Marmaţiei – Moisei şi DN 1C Seini – Baia Mare – Satulung poliţiştii au acţionat cu aparatura radar pentru identificarea şi tragerea la răspundere a acelor şoferi care, deplasându-se cu viteză peste limita legală, pun în pericol siguranţa participanţilor la traficul rutier.

În timpul acţiunii au fost aplicate 70 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 40.000 lei, din care 61 pentru încălcarea regimului legal de viteză. Au fost ridicate 10 permise de conducere, 7 pentru încălcarea regimului legal de viteză şi 3 pentru depăşiri neregulamentare.

Depistat cu 106 km/h în Berbeşti

Un tânăr, de 29 ani, a fost depistat de poliţiştii rutieri circulând cu o viteză excesivă pe DN 18. În urma verificărilor, poliţiştii au constatat că acesta nu deţine permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule.

Duminică, 28 ianuarie, în jurul orei 11:30, poliţiştii din cadrul Serviciul Rutier au depistat un conducător auto, care rula pe DN 18, pe raza localităţii Berbeşti, cu viteza de 106 km/h.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, s-a stabilit că tânărul, în vârstă de 29 de ani, din localitatea Berbeşti, nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

A pierdut controlul şi a derapat

Poliţiştii Serviciului Rutier au fost sesizaţi prin apelul de urgenţă 112, despre faptul că, pe DN 1C, între Baia Mare şi Tăuţii Măgherăuş, s-a produs un accident rutier soldat cu victime.

Din primele cercetări efectuate s-a stabilit că un tânăr, de 27 ani, care conducea un autoturism dinspre Baia Mare spre Tăuţii Măgherăuş, pe banda a doua, pe o porţiune de drum în rampă, în momentul în care drumul revine la o singură bandă de mers pe sens, a pierdut controlul autoturismului, a intrat în derapaj şi a pătruns pe contrasens. Aici a fost acroşat de autoturismul care era condus regulamentar din sens opus de un bărbat, de 34 de ani, din Baia Mare.

În urma accidentului rutier, a rezultat rănirea uşoară a conducătorului auto şi a unui pasager din maşina condusă regulamentar.

Conducătorii auto au fost testaţi cu aparatul etilotest rezultatul fiind zero.

În Baia Mare

Trei persoane au fost rănite în urma unui accident

Duminică seara, la ora 21.40, pe strada Grănicerilor, din Baia Mare, s-a produs un accident rutier soldat cu mai multe victime.

Un tânăr, de 21 ani, din Baia Mare, aflat la volanul unui autoturism, a pierdut controlul direcţiei de mers într-o curbă la dreapta, a pătruns pe sensul opus şi a intrat în coliziune frontală cu un alt autoturism, condus regulamentar de un sălăjean, de 34 de ani.

În urma accidentului, a rezultat avarierea celor două autoturisme şi vătămarea corporală a celor doi şoferi şi a unui pasager din maşina acroşată. Persoanele rănite au fost transportate la spital, iar şoferul din Baia Mare a rămas internat sub supraveghere medicală. Din cauza leziunilor suferite, acesta nu a putut fi testat cu aparatul etilotest. Celălalt şofer nu se afla sub influenţa alcoolului.

În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au constatat că inspecţia tehnică a autoturismului condus de şoferul băimărean era expirată din 11.07.2017 şi că acesta nu avea încheiată poliţă de răspundere civilă auto.

Poliţiştii continuă cercetările.

Au părăsit locul accidentelor, dar au fost prinşi şi identificaţi

• Poliţiştii au fost sesizaţi prin SNUAU 112 că pe DN 18, în Pasul Hera, s-a produs un accident rutier soldat cu o victimă.

Verificările poliţiştilor au relevat că un bărbat, de 67 de ani, din Repedea, care conducea un autoturism, într-o curbă deosebit de periculoasă la dreapta, pe fondul neadaptării vitezei la condiţiile de drum, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, a părăsit partea carosabilă prin stânga, a lovit un cap de pod şi un gard din material lemnos, oprindu-se în şanţ.

În urma impactului, a rezultat vătămarea corporală a unui pasager, de 27 de ani, care a fost transportat la Spitalul din Vişeu de Sus pentru îngrijiri medicale.

După producerea accidentului, şoferul a părăsit locul faptei, fiind identificat după aproximativ trei ore. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o concentraţie de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

• Şi poliţiştii rutieri din Vişeu de Sus au intervenit la un accident de circulaţie produs pe raza localităţii Poienile de sub Munte.

Un bărbat, de 47 de ani, din localitate, care conducea un autoturism, a părăsit partea carosabilă prin dreapta şi s-a răsturnat pe plafon, în albia pârâului „Misica”.

În urma impactului, a rezultat vătămarea corporală a unui pasager, de 27 de ani, care a fost transportat la Centrul de Permanenţă Poienile de Sub Munte pentru îngrijiri medicale.

După producerea accidentului rutier, şoferul a părăsit locul faptei, fiind identificat după aproximativ două ore. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În ambele cauze se efectueză cercetări sub aspectul comiterii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului şi părăsirea locului accidentului.