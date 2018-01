Cursuri de şofer cerute la AJOFM Maramureş

Solicitări inedite la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş (AJOFM). Unii şomeri şi-au exprimat dorinţa de a participa la cursuri de formare profesională în meseria de şofer.

Angajaţii instituţiei precizează că astfel de pregătiri nu pot fi derulate de AJOFM. Cei interesaţi trebuie să se prezinte la şcolile de şoferi. Pe de altă parte, unele persoane solicită înscrierea la cursuri pentru care agenţia nu este autorizată. Pe lista cererilor se numără meseria de sudor, dar şi cea de îngrijitor vârstnici. Unii maramureşeni şi-ar dori să se formeze în domeniul îngrijirii vârstnicilor pentru ca ulterior să poată lua drumul străinătăţii.

Anul trecut, AJOFM Maramureş a organizat 14 cursuri de formare profesională la care au participat în jur de 475 de persoane din care 209 sunt femei. Dintre aceştia peste 60 % şi-au găsit un loc de muncă. „Meseriile pentru care am organizat cursurile au fost diverse. Cele mai multe cereri au fost pentru cursul de inspector resurse umane, mai ales din partea celor cu studii superioare. Solicitări multe am avut şi pentru cursurile de contabil, designer pagini web. De asemenea, în domeniul esteticii sunt foarte solicitate cursurile de frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist, mai ales de grupa de vârstă sub 25 de ani. Vorbim şi de domeniul construcţiilor, operator validare date, lucrător în cultura plantelor, bucătar şi formator”, a spus purtătorul de cuvânt al AJOFM Maramureş, Ştefania Donca. Pentru acest an este vizată organizarea a 20 de cursuri la care se estimează o participare de peste 500 de persoane. „Meseriile pentru care vom organiza cursuri sunt aproximativ aceleaşi ca şi cele din 2017: inspector resurse umane, contabil, bucătar, operator introducere validare date, designer pagini web, coafor, frizer, operator structuri metalice, instalator. Să sperăm că şomerii vor opta pentru cursurile noastre”, a adăugat reprezentantul AJOFM. la început de an există o oarecare rezervă din partea maramureşenilor pentru cursurile de formare profesională, dar oficialii instituţiei judeţene speră ca pe parcursul anului, interesul să mai crească.