Deputatul Todoran: Nu am votat Guvernul Dăncilă. E echipa penalilor lui Dragnea

Recenta învestire a Cabinetului condus de Vasilica Viorica Dăncilă a stârnit aprigi controverse, în special din partea opoziţiei, care contestă credibilitatea, probitatea morală şi integritatea profesională a majorităţii miniştrilor de­semnaţi. Cu toate că până şi preşedintele Klaus Iohannis a cerut Coaliţiei PSD – ALDE să nu numească în funcţie miniştri cu dosare penale, Liviu Dragnea, preşedintele social-democraţilor, a afirmat că va face Guvernul aşa cum va dori, fără a ţine cont de alte instituţii ale statului. Şi, da, în Executiv vom avea şi miniştri cu probleme penale.

Deputatul PMP de Maramureş, Adrian Todoran, afirmă că a votat împotriva numirii Guvernului în formula actuală, principiile după care se ghidează Liviu Dragnea fiind exclusiv legate de propriile interese şi nu de binele ţării.

„Este incredibil cum, de fiecare dată când vine vorba de numirea premierului şi echipei sale de miniştri, PSD ne arată că se poate şi mai rău. Prima dată, l-am avut pe Grindeanu. Ne-am întrebat de unde l-au scos şi dacă au căutat mult până au dat de el. Apoi a venit Tudose. Am zis că e pedeapsa maximă pe care o puteau primi românii. Iată că ne-am înşelat. Se poate şi mai rău. Mult mai rău.

După ce sute de mii de români au ieşit în stradă, în cursul ultimului an, cerând lideri politici fără dosare penale, vine infractorul Liviu Dragnea şi dă verdictul: NOI facem Guvernul, nu alţii. El, condamnatul penal, are tupeul ăsta fără margini şi ne arată că nu are nicio limită. Dar nici una.

Rovana Plumb (Fonduri Europene): cercetată pentru complicitate la abuz în serviciu, în dosarul Belina.

Radu Oprea (Mediu de Afaceri): trimis în judecată pentru evaziune fiscală.

Olguţa Vasilescu (Muncă şi Justiţie Socială): anchetată de DNA pentru luare de mită (patru infracţiuni), folosirea autorităţii pentru obţinerea de bani şi spălare de bani.

Viorel Ilie (Relaţia cu Parlamentul): cercetat pentru instigare la informaţii care nu sunt destinate publicităţii.

Lucian Şova (Transporturi): anchetat de DNA pentru obţinere de foloase, prin folosirea influenţei politice.

Paul Stănescu (vice-premier): anchetat de DNA, în dosarul ALRO Slatina”, scrie deputatul PMP, pe contul său de Facebook.

Acesta mai precizează că, în plenul Parlamentului, s-a opus numirii Guvernului, ai cărui miniştri sunt, în mare parte, compromişi.

„Evident, am votat ÎMPOTRIVA numirii actualului Executiv, condus de Vasilica Dăncilă, un Guvern format la ordinele condamnatului penal Liviu Dragnea. Cum altfel îşi putea proteja Dragnea interesele proprii, acum, când este vizat de tot mai multe anchete penale, decât cu oameni obedienţi puşi în funcţii cheie? Iar pentru a asigura credibilitatea Executivului, a ales şi câteva persoane cu bune referinţe profesionale. Însă cu un ghiocel nu se face primăvară şi nici Guvernul Vasilicăi Dăncilă nu prezintă credibilitate, cu doi miniştri rezonabili. De altfel, foarte veselă din fire, madam Dăncilă ne-a asigurat că va sta la Palatul Victoria vreo trei ani. Foarte bine! Noi îi dorim viaţă scurtă în funcţie!”, afirmă deputatul Adrian Todoran.

Cătălin MAN