În Maramureş: Ajutoare sociale de 60 milioane euro/an

Statul român plăteşte sume însemnate pentru beneficiile sociale pe care le primesc persoanele şi familiile îndreptăţite. La nivelul judeţului Maramureş, cei mai mulţi bani sunt alocaţi pentru alocaţiile de stat ale copiilor şi indemnizaţiile de creştere a copilului.

Ovidiu Morar, directorul executiv al Agenţiei Judeţene de Plăţi şi Inspecţie Socială Maramureş, ne spune: „În ultima vreme, este vehiculată ideea că suma e foarte mare în cazul acestor beneficii care se dau unor persoane. Sunt sume pe care statul român, prin Ministerul Muncii, le acordă persoanelor singure sau familiilor fără venituri sau celor care au un venit sub un anumit barem, şi atunci statul vine cu alocaţia de susţinere a familiei şi cu ajutoarele de încălzire. Pentru stimularea familiilor cu copii, se acordă alocaţii, indemnizaţii de creştere a copilului şi alte beneficii. În ultimii doi ani, sumele acordate au depăşit 60 de milioane de euro, pe an. Pentru judeţul Maramureş, este o sumă importantă”.

La capitolul alocaţii de stat pentru copii, numărul beneficiarilor a înregistrat o uşoară scădere în 2017 faţă de 2016, de la 90.000 la 89.000 de persoane, în timp ce la capitolul indemnizaţii de creştere a copilului figurau 4.200 de beneficiari. Sprijinul financiar se acordă în ideea limitării gradului de sărăcie. Avem 5 milioane de săraci, cel mai mare risc fiind pentru tinerii cu vârsta sub 17 ani, pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani şi pentru românii din mediul rural.