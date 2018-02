Şedinţa Consiliului Local al Municipiului Baia Mare

Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare s-au aflat aproape 40 de proiecte de hotărîri, cele mai importante şi care vizează comunitatea băimăreană fiind prezentate, sintetic, în rîndurile următoare.

• S-au aprobat coeficienţii de salarizare pentru personalul de conducere şi coeficienţii de salarizare corespunzători gradaţiei 0, pentru funcţionarii publici şi personalul contractual de execuţie din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare, Aparatului permanent al consiliului local şi

instituţiilor publice din subordinea Consiliului Local, în sensul că salariile rămîn aşa cum au fost pînă acum.

• S-a aprobat organigrama, statul de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Teatrul Municipal.

• Consilierii au aprobat majorarea capitalului social la SC URBIS-SA cu suma de 4.591.930 lei, reprezentând valoarea terenului dobândit în baza certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra unor terenuri şi distribuirea noilor acţiuni corespunzător cotei de capital social deţinută de fiecare acţionar, respectiv municipiului Baia Mare, oraşului Tăuţii Măgherăuş şi comunelor Recea, Groşi, Dumbrăviţa şi Săcălăşeni.

• S-a aprobat modificarea HCL nr. 486/2017 pentru declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere a terenului aferen străzii Lacului.

• Consilierii au aprobat întocmirea unui Studiu de oportunitate în vederea stabilirii modalităţii legale de reabilitare şi administrare a Cinematografului „Minerul”, situat în Piaţa Libertăţii, aflat în domeniul public al Municipiului Baia Mare.

• Un alt proiect vizează efectuarea demersurilor pentru declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a terenurilor adiacente străzii Europa, pentru realizarea obiectivului de utilitate publică de interes local „Extindere şi modernizare sisteme de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în localităţile Baia Mare, Sighetu Marmaţiei, Tăuţii Măgherăuş, Tîrgu Lăpuş, Vişeu de Sus, Baia Sprie şi Seini”.

• Un proiect de hotărîre mai „disputat” a fost cel care vizează stabilirea redevenţelor datorate pentru terenurile aparţinând Municipiului Baia Mare ocupate de extinderile de la parterul blocurilor de locuinţe şi balcoane şi pentru alte construcţii de acelaşi tip.

În final, redevenţele pentru concesionarea terenurilor necesare extinderilor de la parterul blocurilor de locuinţe transformate în spaţii cu altă destinaţie, vor fi: • zona A – 80lei/mp/an • zona B – 70lei/mp/an • zona C – 50 lei/mp/an • zona D – 40lei/mp/an.

Sumele se vor actualiza anual cu indicele inflaţiei dacă acesta este pozitiv.

Pentru terenul aferent unei extinderi, situată la parterul blocurilor de locuinţe transformat în spaţii cu altă destinaţie, realizată cu depăşirea suprafeţei concesionate sau fără autorizaţie de construire, dar pentru care, pentru punerea în legalitate, s-a aprobat concesionarea, se va achita 10 ani, de la data contractului de concesiune, de 5 ori redevenţa stabilită.

S-a aprobat nivelul redevenţelor pentru concesionarea terenurilor necesare construirii de balcoane astfel:

a. pentru balcoane în aliniament cu cele existente la nivelele superioare: zona A – 30 lei/mp/an • zona B 20 lei/mp/an • zona C – 15 lei/mp/an • zona D – 15 lei/mp/an.

b. pentru balcoane extinse faţă de cele existente la nivelele superioare şi pentru alte tipuri de extinderi (hidrofoare, liftexterior, scară de incendiu etc): zona A – 60 lei/mp/an • zona B – 40 lei/mp/an • zona C – 30 lei/mp/an • zona D – 30 lei/mp/an.

Sumele menţionate la punctele a şi b se vor actualiza anual cu indicele inflaţiei dacă acesta este pozitiv.

Pentru terenul aferent unui balcon realizat cu depăşirea suprafeţei concesionate sau fără autorizaţie de construire, dar pentru care, pentru punerea în legalitate s-a aprobat concesionarea, se va achita 10 ani, de la data contractului de concesiune de 5 ori redevenţa stabilită.

• Consilierii au aprobat un proiect de hotărâre privind reglementarea circulaţiei autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 4,5 tone în municipiul Baia Mare.

a) în zona A – se restricţionează accesul şi circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 4,5 tone.

b) în zona B – se restricţionează accesul şi circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone.