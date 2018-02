Zilele Şcolii Gimnaziale „Ion Luca Caragiale”

Ieri şi astăzi, Şcoala Gimnazială “Ion Luca Caragiale” din Baia Mare (director Felicia Bodea, director adjunct Loredana Covaci) se află în sărbătoare. Cadrele didactice, elevii şi părinţii acestora participă la activităţile dedicate patronului spiritual al şcolii, marele dramaturg Ion Luca Caragiale.

Cu mic, cu mare, copiii derulează activităţi diverse: Expoziţia de fotografie “Caragiale – nemuritoarele momente” – clasele a VI-a A şi a VII-a B; Expoziţia “Din lu­mea lui Caragiale, afişe şi reprezentaţii” – clasa a VI-a A; Viaţa şi activitatea marelui dramaturg Ion Luca Caragiale, prezentări de materiale în format po­wer-point şi video – clasele a VII-a A, a VII-a B şi a VIII-a A; “Caragiale prin ochi de copil”, expoziţie de de­sene – clasele a VI-a B, a VIII-a B, a VII-a A; Expoziţie tematică de carte, realizată în CDI-ul şcolii; Premierea elevilor care au participat la concursuri şcolare şi extraşcolare, în anul 2017 – de către Asociaţia de părinţi; Momente literar-artistice pregătite de preşcolarii şi elevii claselor primare şi gimnaziale; Activităţi derulate în parteneriat cu voluntarii de la American International School of Transylvania; Competiţii sportive; Lansarea revistei ”Personalităţi ale Marii Uniri”.

Startul activităţilor a fost dat ieri, cu activităţi dedicate preşcolarilor şi elevilor din clasele primare. Azi, de la ora 10, se desfăşoară manifestări culturale pregătite de preşcolarii, elevii şi profesorii şcolii.

Criticul Mihai Ralea spunea despre lumea lui Caragiale că ”e minunată: e o lume absolut paradisiacă, fără griji şi fără, cum se spune azi, în limbaj mistic, fără cine ştie ce problematici interne. Oamenii rîd, petrec şi se bucură. (…) Caragiale, cel mai naţional scriitor, cel care a înţeles mai bine firea noastră, ne-a lăsat şi acest aspect. Românul care nu-şi pierde cumpătul în faţa crizei. Literatura sa e tonică şi plină de consolaţie astăzi”.

(G.M.)