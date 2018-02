La Cicîrlău – Scandal între navetişti şi transportator!

Elevii care fac naveta din Cicîrlău la liceele din Baia Mare au intrat în conflict cu şoferii firmei care îi transportă. Părinţii copiilor sunt revoltaţi de atitudinea angajaţilor trans­portatorului, aşa că s-au dus ieri-dimineaţă cu jalba-n proţap la primar. Tot acolo a fost convocat un reprezentant al Consiliului Judeţean Maramureş, precum şi administratorii societăţii de transport.

Primarul Sorin Lupşe a aflat de conflict la începutul acestei săptămâni, adică în momentul în care acesta s-a agravat, aşa că a aranjat întâlnirea în care părinţii şi elevii şi-au expus nemulţumirile în faţa transportatorului: „S-a schimbat mersul autobuzului. Au spus şi copiii că la 6.45 trebuiau să fie acolo, iar acum trebuie să fie la 7,10. Degeaba spuneţi că luni a fost o întârziere de doar 20 minute, pentru că la 7,50 aţi pornit de la grajduri (n.r. staţie) şi v-aţi dus spre centru. Am mesajele cum mi-a scris copilul. De asemenea aveţi o problemă cu un şofer care vorbeşte urât, bruschează copiii”, a spus, vizibil iritată, Claudia Bonaţ, mama unui elev. „Dumneavoastră aveţi următoarele probleme: şoferi obraznici, spuneţi că este căldură în maşini, dar nu-i aşa. Apoi dacă schimbaţi o oră, domnule patron, atunci ar trebui să anunţaţi din timp părinţii, nu după două sau trei zile, când copiii scapă cursa şi rămân pe jos”, a completat şi Nicu Dorca. „Înainte de Crăciun, elevul Mihai Mureşan a fost dat jos la liceul Lucaciu pentru că domnul patron i-a zis să meargă mai în spate, dar copiii nu mai aveau loc. Atunci dumneavoastră v-aţi descălţat, aţi escaladat scaunele peste copii până în spate, şi i-aţi spus copilului că dacă găsiţi un loc liber îl daţi jos. Loc nu mai era, dar l-aţi luat pe copil de mână şi l-aţi dat jos din autobuz!”, a precizat Daniela Bumbar, un alt părinte. „Sunt elev în clasa a XI-a la Liceul Neniţescu, fostul nr. 3, din Baia Mare. Autobuzul ne-a dus la început până la piaţă şi de acolo mergeam pe jos, dar ieri (n.r. miercuri) ne-a dus pe cei din Cicîrlău până în autogară şi de acolo am rămas pe jos. Numai pe cei din Ilba-Seini i-au dus până sus la Urbis. A zis şoferul că aşa vrea el. Deci, în Autogară a spus: să coboare toată lumea. Căldură nu este în autobuz, ne înghesuie şi stăm lipiţi ca sarmalele până în oraş. Şoferul mai merge cu uşile deschise, că probabil sunt defecte, rămân fără motorină, lucru ce nu s-a întâmplat numai o dată, ci de mai multe ori. A rămas fără motorină în Ilba, Cicîrlău, în sensul giratoriu de la Semilună. Deci, noi nu ne simţim tocmai în siguranţă, ba mai mult, sunt zile în care întârziem şi la şcoală, iar absenţele nu avem cum să le mai motivăm. Circulăm câteodată şi în picioare, iar şoferii vorbesc urât cu noi”, ne-a spus Cătălin Verdeş, unul dintre elevii navetişti. „Scaunele de la geam sunt ude. Apa este în geam şi la baza lui, iar scaunele sunt ude. Noi ajungem uzi la liceu”, a conchis o altă elevă.

Managerul firmei de transport a oferit lămuriri

Dan Achim, managerul de transport, a răspuns acuzelor părinţilor şi elevilor prezenţi la întâlnirea de la primărie: „Din punctul de vedere al frigului, o maşină, în momentul în care porneşti, nu are cum să dea direct căldură. Ca să pornesc eu autobuzul înainte cu o oră, se ridică mult costurile. În ceea ce priveşte abonamentele, nu cred că le-am scumpit din 2014. S-au rotunjit doar pentru diferenţa de 23 de zile care sunt lucrătoare. Totuşi, în ultima vreme nu cred că au fost probleme de căldură pe ruta aceasta, pentru că maşina care a făcut tura de ora 5 dimineaţa, s-a întors la Cicîrlău şi din câte ştiu eu era caldă. Legat de modificarea programului, adică, iniţial, s-a pornit la ora 7 şi acum se porneşte la 6.45, am făcut-o din cauza traficului existent în oraş, cu toate că eu am obligaţia, conform caietului de sarcini, să duc călătorul doar de la staţie în autogară, nu ca să mă plimb în tot oraşul cu el. Că am făcut un bine să-i duc prin oraş e altă poveste. În cazul în care o maşină rămâne defectă, am trei ore termen legal ca să ridic din staţie călătorii şi să ajung cu ei la destinaţie. Că au sunat maşinile din spate care au venit să ia copiii, şi să-i preia cum pot, asta-i partea a doua! Cu aglomeraţia, că sunt patru sau cinci în picioare, maximum şase sau şapte, ce să fac eu cu elevii aceştia? Să nu-i iau? Pot să-i las şi jos! Sunt obligat totuşi să le asigur transportul dacă le dau abonament. Scopul este ca elevii să ajungă la şcoală, lucru care s-a realizat de fiecare dată. Inclusiv cei care merg sus la IMMUM ajung până cel târziu la 7.35 acolo, nicidecum la autogară. În legătură cu copiii pe care i-am dat jos din autobuz, o să vă aduc dacă vreţi şi şoferii ca să vedeţi ce obraznici sunt elevii respectivi. Problema este că atunci când un copil te enervează este greu să suporţi…”.

Spiritele s-au calmat pe final

Nyeryak Attila Romeo, de la Autoritatea de transport din cadrul CJ Maramureş, le-a explicat părinţilor că transportatorul a câştigat licitaţia la Agenţia pentru agenda digitală a României-Bucureşti, în decembrie 2013. Atunci s-au atribuit şi traseele care există în momentul de faţă şi pe care operează curse regulate, la orele stabilite. Spiritele s-au calmat pe final, iar după discuţii aprinse „s-a căzut la pace”: „Trebuie să ne înţelegem aici şi acum: dacă vreţi ca să ajungă copiii până sus la IMMUM, eu nu am cum să pornesc la 7,10 din Cicîrlău pentru că la acea oră traficul este infernal în oraş, aşa că nu o să ajung la destinaţie înainte de ora 8. Dacă vă convine să duc elevii la 6,45 din staţia de la grajduri, atunci eu îi transport, cu drag, până sus şi nu măresc abonamentul”, a concluzionat Dan Achim, managerul firmei de transport.

Robert PAPP