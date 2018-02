Semnele citării

Avem guvernul! Al treilea făcut din acelaşi aluat, cam aceeaşi compoziţie. Fără opoziţie. Multă miere şi puţin piper şi puţină sare. Ni s-a propus o scurtă perioadă de entuziasm. Noii urcaţi în fotoliu au învăţat lecţia. Adică citesc lecţia scrisă de alţii. Ciudată psihologie trebuie să aibă acele personaje care acceptă marile demnităţi făcîndu-le mici prin prestaţia lor. După cum îi văd, nu prea au remuşcări. După judecata mea, nu toţi din noul executiv sînt de lepădat. E adevărat, nu au absolvit şcoala de ministru, dar nu sînt străini de domeniul din dotare. Presa este învîrtită în aceste zile pînă peste cap. Ironii în direct, filmuleţe şi comentarii cu iz de glume ne însoţesc serile. Fiecare cu parcela lui politică. Pe faţă nu pe dos. N-am de unde să ştiu ce are în cap unul sau altul. Dar toţi ne putem da seama ce scot pe gură. Unii sînt adevăraţi fachiri ai prăpastiilor de vorbire. Sîntem îndemnaţi, noi, cei care mai scriem, să fim îngăduitori. Că la agricultură nu se face cultură, iar la sănătate ai dureri de spate. Cei care nu reuşesc să termine o frază evident nu au nicio bază. Mă apucă, se vede, dorul de rime. Unora li se potriveşte îngăduinţa: iartă-i Doamne, că nu ştiu cum vorbesc! Ţara trebuie să se bucure că are un premier femeie. Prima doamnă din istorie. Putem tresări. Chiar dacă nu ştie că Iranul şi Pakistanul nu sînt state membre ale Uniunii Europene. Dar asta se învaţă. Este prea nouă sita ca să croşetez păreri despre noul guvern. Ni s-a oferit speranţă. Începe să ia măsuri care ne-ar putea îndulci crisparea. Cum a fost cu aberantul Formular 600. Dar va rămîne de ocară prestaţia vorbirii în limba română a unor miniştri ai Educaţiei. Ministerul acesta se ocupă de şcoli, de declinări şi conjugări, de subiecte şi predicate şi de acorduri. Doamne, ce probă pentru săracii demnitari!

Fostul ministru al Educaţiei, omul nostru din Nord, a păcătuit şi el cu limba domnului Eminescu. A dat-o cu regionalismul, dar porecla i-a rămas. Ba rămîne în continuare actorul televizat al partidului. Prozatorul Ioan Groşan l-a numit: „un pedagog de şcoală nouă şi un fiu mai puţin fericit al Maramureşului. Fostul lider de sindicat nu e decît un produs al sistemului de guvernare”. I-am spus prietenului prozator că eu nu pot scrie cuvinte de scădere despre el, că ne cunoaştem şi cum dau eu ochii cu dascălul de fizică? El, scriitorul, l-a pomenit pe Nenea Iancu, pe Marius Chicoş Rostogan. Dragă prietene, am scăpat de povară. Acum este altul la rînd. A tunat şi i-a adunat. Şi acest nou ministru, rector de Suceava, a căzut în capcana vorbirii. Exprimare troglodită, într-un mod continuat. Ce m-a surprins a fost lista cu rectorii care au semnat scrisoarea de susţinere a noului ministru. Practica mi-a adus aminte de vremuri apuse cu scrisorile oamenilor muncii. Cu o viteză uluitoare s-a adunat corul. Bunele intenţii le înţeleg. Dar practica, venită din partea unor vîrfuri ale învăţămîntului românesc, mi se pare jalnică. Cel puţin pentru mine. Fostul ministru are parte de laude şi regrete din partea unor inspectori şcolari. Unul spune că nu-i plăcut să vorbeşti greşit, dar el, ministrul, a fost „o personalitate excepţională avînd curaj şi viziune”. Ochii fostului ministru străluceau. Mai ales că a primit scrisori pentru a nu părăsi fotoliul. Vînătorii de greşeli au fost la post. S-au încins cu pamblica umorului. Pe mine m-a mirat cum un ministru al Educaţiei spune în public că legea nu prevede să pui ghilimele la un text care nu-ţi aparţine şi îl citezi cu exactitate. Oare s-au desfiinţat din limba română semnele citării? Aici ajungem la hoţia aceea numită plagiat. Actualul ministru, fost rector, face apologia furatului. Unora li se pare o îndeletnicire firească pentru a parveni. Adică mediocritatea cu doctorat. Îmi ridic pălăria în faţa doctorilor cu demnitate şi ştiinţă de carte. Puneţi Limba Română prima în catalog şi nu renunţaţi la semnele citării. Văd că învăţămîntul nu şi-a găsit cadenţa în ţara asta. Nici din cît se poate, nu se face. Poate va veni un Spiru Haret modern şi vom deveni o ţară învăţată. Care va şti unde şi cînd să pună semnele citării.