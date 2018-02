„Academia de vară ARE 2018” în judeţul Maramureş

Consilierii judeţeni au votat pentru organizarea „Academiei de vară ARE 2018”, în colaborare cu Adunarea Regiunilor Europei. Ţinând cont de faptul că 2018 este anul european al patrimoniului cultural, evenimentul va avea tema „Patrimoniul cultural pentru atractivitate regională” şi va aduce în primplan bogata moştenire culturală a Maramureşului.

Consiliul Judeţean Maramureş este membru în organizaţia Adunarea Regiunilor Europei (ARE) din anul 1997, participând activ la întâlniri ale comisiilor, conferinţe şi proiecte derulate. Una dintre cele mai importante activităţi anuale organizate de ARE este Academia de vară, care reuneşte politicieni regionali, funcţionari publici şi reprezentanţi ai tinerilor, în cadrul unui program intens de schimburi de experienţă şi vizite de studii pe teme relevante, alese de regiunea gazdă. Având în vedere că 2018 este an jubiliar pentru România, judeţul Maramureş doreşte să marcheze centenarul marii Uniri prin organizarea acestei manifestări internaţionale de amploare, care să aducă în atenţie valorile şi tradiţiile şi să promoveze moştenirea culturală a judeţului Maramureş în rândul regiunilor europene participante.

Maramureşul şi-a anunţat intenţia de depunere a candidaturii pentru organizarea „Academiei de vară ARE” în cursul lunii mai 2017, cu ocazia participării la adunarea generală a organismului european de la Sankt Polten. Pentru analizarea candidaturii noastre, o delegaţie a comitetului de organizare a vizitat judeţul nostru la începutul lunii octombrie 2017, şi a evaluat potenţialul de a găzdui această manifestare prestigioasă. Raportul final a fost favorabil şi am devenit gazde ale „Academiei de vară”, în prima jumătate a lunii august 2018.

La eveniment vor participa 120 de tineri şi adulţi, reprezentanţi ai regiunilor membre ARE, care vor petrece o săptămână pe meleagurile noastre, având ocazia să ne cunoască tradiţiile, stilul de viaţă şi moştenirea culturală, dar şi să evalueze cele mai bune metode pentru a pune în valoare şi a creşte atractivitatea regională.