Expoziţia „Creasta Cocoşului” şi-a deschis porţile

Timp de trei zile, până duminică (2-4 februarie 2018), Asociaţia crescătorilor de păsări şi animale mici „Creasta Cocoşului” Maramureş organizează a XVI-a expoziţie anuală judeţeană. Evenimentul are loc la sala de sport a Liceului teoretic „Emil Racoviţă” din Baia Mare, bd. Republicii nr. 8. Programul este între orele 9-19 sâmbătă şi între 9-15 duminică, 4 februarie. Expuse sunt aproximativ 300 de exemplare de păsări de curte, iepuri, porumbei ornamentali, păsări de colivie, cavia. Preţul biletului este de 5 lei pentru adulţi şi 3 lei pentru copii.

Odată cu expoziţia se desfăşoară şi un concurs în care cele mai frumoase exemplare vor fi premiate cu cupe şi diplome. Arbitrul de păsări Marinel Bertalan şi membru al Asociaţiei crescătorilor de păsări şi animale mici «Creasta Cocoşului» ne-a explicat: „Suntem la ediţia a XVI-a a expoziţiei judeţene a Asociaţiei crescătorilor de păsări şi animale mici «Creasta Cocoşului». Evenimentul se desfăşoară pe o perioadă de trei zile, de vineri până duminică. În cadrul lui sunt prezentate păsări-găini, raţe, papagali, păuni, porumbei, dar şi animale mici, adică iepuri. Expoziţia este şi un concurs în care se jurizează exemplarele, se acordă titluri de campioni, iar stăpânii lor vor primi cupe, diplome. Premii în bani nu sunt din cauză că nu avem posibilitatea să le acordăm. O parte din concurs, în ce priveşte păsările, s-a finalizat, acum se arbitrează iepurii, după care toate rezultatele vor fi trecute în catalog, odată cu exemplarele pentru vânzare. Am avut până acum exemplare de 96 de puncte, care au fost cele mai bune, este un Australorp negru – cocoş, un Wyandotte pitic, tot cocoş, care este foarte elegant. Şi acesta a obţinut punctajul maxim. Participanţii sunt în marea lor majoritate din Maramureş, Baia Mare în special. Avem însă invitaţi nişte colegi din Sălaj, cu iepuri. În acest început de an, am avut o perioadă mai dificilă în cadrul asociaţiei, aşa că am încropit expoziţia cum am putut mai bine, deoarece era păcat să nu se desfăşoare. Condiţiile financiare şi economice ne-au făcut să avem o expoziţie mai slabă faţă de anii trecuţi, ca număr de exemplare, dar şi ca număr de crescători. Expoziţia este şi cu vânzare, la înţelegere cu fiecare crescător clientul poate să obţină un preţ bun. Există şi cataloagele unde apar date legate de boxă, crescător, rasă, varietate, punctaj obţinut în concurs, deci absolut tot ce ar trebui să ştie un cumpărător. Preţurile pot ajunge la 300 de lei exemplar de rasă pură, în funcţie de punctajul obţinut de animalul sau pasărea respectivă, de categoria rasei. Deci, se vând şi animalele arbitrate. Ouă pentru incubaţie nu sunt în expoziţie, dar se poate lua legătura cu crescătorii şi se pot achiziţiona direct de la ei”.

Preţurile pleacă de la 30 de lei şi pot ajunge la 300

În ceea ce priveşte preţurile, acestea sunt pentru toate buzunarele, în funcţie de rasă şi mărime, astfel că vizitatorii îşi pot găsi cu siguranţă ceva: „Iepuraşii sunt de vânzare. Sunt din rasele Cap de leu, iar ceilalţi o încrucişare între Marele alb şi Belgian, că sunt mai sănătoşi. Au patru, respectiv cinci săptămâni. Preţurile merg de la 30 de lei în sus, în funcţie de mărime şi rasă. Am şi iepuri mari, de aceleaşi rase, dar şi găini. Pe iepuri nu i-am înscris în concurs, însă am găini competitoare şi păsări exotice. Găinile sunt rasa New Hampshire, Sussex şi găini pitice. Punctajul obţinut de ele e bun. Cele medaliate nu sunt de vânzare. Dar preţurile merg de la 100 de lei în sus. Acum este primul an în care particip la expoziţia aceasta. Mă ocup însă cu creşterea lor de mic copil şi sunt din Baia Mare. Sunt pretenţioase la crescut, mai mult sau mai puţin, în funcţie de rasă”, ne-a precizat Silviu Pop, unul dintre crescătorii prezenţi la expoziţie. Şi vizitatorii au rămas încântaţi de ce au văzut, unii mergând acasă cu exemplare frumoase: „Ai ce vedea. Am cumpărat cu 90 de lei trei iepuraşi pe care îi iau pentru împerechere cu alţii pe care îi am deja. Cresc repede, iar carnea este delicioasă. Mă uit şi la găini, cred că o să-mi iau un cocoş şi o găină Brahma”, ne-a spus Adrian H. „Am venit să cumpăr ceva iepuraşi că îmi plac. Cred că o să mă orientez către Marele Alb sau Uriaş German. Nu sunt chiar ieftini, dar merită toţi banii”, a conchis băimăreanul Vasile.