Liviu Pop a fost ales şeful Comisiei de învăţământ din Senat

În noua sesiune parlamentară, s-au făcut schimbări în cadrul comisiilor senatoriale permanente şi de specialitate, astfel că fostul ministru al Educaţiei, senatorul de Maramureş, Liviu Pop, a înlocuit-o pe Ecaterina Andronescu la conducerea Comisiei de învăţământ. Acesta a declarat: „Mi-am depus candidatura, am fost votaţi şi eu, şi doamna Andronescu, prin vot secret, de către colegii noştri, toţi cei 31 de senatori care au fost prezenţi”.

• Liviu Pop (foto) consideră că nu se va ajunge la o grevă generală în învăţământ, deoarece sunt bani în bugetul Educaţiei pentru anul 2018, iar aceştia acoperă toate creşterile salariale, adăugând că nu îi este clar motivul nemulţumirilor. „Nu-mi este clar care este motivul pentru care există astăzi nemulţumiri. Am avut discuţii nenumărate cu liderii de sindicat cât am fost ministru al educaţiei, au avut informaţiile corecte, absolut toate, şi în ceea ce înseamnă bugetul educaţiei – avem bani în bugetul Educaţiei pentru anul 2018, care acoperă toate creşterile salariale, inclusiv pe cea din martie, inclusiv sporurile pe care Guvernul le-a adoptat prin Hotărâre de Guvern. Deci, avem suplimentar până la 15%, în funcţie de categoriile de salariaţi, sporuri”, a răspuns Pop, întrebat ce opinie are despre sindicatele libere care au anunţat că nu exclud ca la finalul lunii să existe din nou o grevă în învăţământ.

În ceea ce priveşte priorităţile Comisiei de învăţământ, Pop a spus că sunt multe proiecte de lege care au rămas nerezolvate în comisie. „Prioritatea numărul unu este legea manualului şcolar, pe care am înaintat-o către Parlament, atunci când am fost în Guvern, şi avem nevoie de Legea manualului şcolar să fie adoptată în regim de urgenţă, în aşa fel încât baronii manualelor să nu se întoarcă înapoi în Ministerul Educaţiei”, a adăugat Liviu Pop. (g.m.)